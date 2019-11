Erik ten Hag heeft maandag verzekerd dat hij Ajax dit seizoen niet tussentijds zal verlaten. De 49-jarige trainer wordt genoemd als mogelijke nieuwe coach van Bayern München.

Bij de Duitse topclub werd coach Niko Kovac zondag ontslagen en Ten Hag, die in het verleden het tweede elftal van Bayern leidde, is in binnen- en buitenlandse media een van de trainers die genoemd wordt als opvolger.

"Ik heb een sterke connectie met mijn spelers en met iedereen bij Ajax. Ik blijf dit seizoen bij Ajax", zei Ten Hag maandag in Londen op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Chelsea van dinsdag.

"Bayern is een fantastische club waar ik prettig gewerkt heb en ze zitten nog steeds in mijn hart, maar ik ben nu trainer van Ajax. Ik heb met niemand van Bayern contact gehad. Natuurlijk streelt het als er interesse is, maar ik kan me er nu niet mee bezighouden."

Bayern verloor zaterdag met liefst 5-1 bij Eintracht Frankfurt, wat tot het ontslag van Kovac leidde. Naast Ten Hag worden onder anderen de vrije José Mourinho en Paris Saint-Germain-coach Thomas Tuchel genoemd als opvolger.

Ten Hag staat sinds januari 2018 aan het roer bij Ajax, waar hij nog tot medio 2022 vastligt. Vorig seizoen maakte de coach indruk met de Amsterdammers door de 'dubbel' te pakken en in de Champions League de halve finales te halen en ook dit seizoen is Ajax zowel nationaal als internationaal goed op weg.

