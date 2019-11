Chelsea-manager Frank Lampard is blij dat hij dinsdag in het Champions League-duel met Ajax weer kan beschikken over N'Golo Kanté. De 28-jarige Fransman is hersteld van een blessure.

"N'Golo is beschikbaar om te spelen en zit in de selectie", zei Lampard maandag op zijn persconferentie in Londen. "Natuurlijk is dat belangrijk voor ons, want hij is een van de beste middenvelders van de wereld."

Kanté kwam begin oktober voor het laatst in actie voor Chelsea, toen hij negentig minuten meedeed in het Premier League-duel met Southampton (1-4-zege). Daarna miste de oud-speler van Leicester City vijf wedstrijden, waaronder het uitduel met Ajax van twee weken geleden (0-1-zege).

Middenvelder Ross Barkley en verdediger Andreas Christensen waren er ook niet bij in Amsterdam, maar zij deden maandag net als Kanté mee aan de laatste training van de huidige nummer vier van de Premier League.

'Wordt zelfde soort wedstrijd als in Amsterdam'

Chelsea won in de Johan Cruijff ArenA door een goal van invaller Michy Batshuayi in de 86e minuut. Lampard kijkt met veel plezier terug op die wedstrijd, maar hij waarschuwt zijn spelers dat ze minstens net zo goed moeten zijn om Ajax weer te verslaan.

"Ik verwacht een zelfde soort wedstrijd als twee weken geleden", aldus de Chelsea-manager. "We moeten het gevaar en de kwaliteiten van Ajax onderkennen, ook in uitwedstrijden. Ze zijn technisch zo'n goede ploeg, dus we moeten dezelfde houding hebben als in het vorige duel."

'The Blues' gaan na drie wedstrijden aan de leiding in poule H met zes punten. Ajax heeft evenveel punten, maar staat op basis van onderling resultaat tweede. Valencia is de nummer drie met vier punten en Lille sluit de rij met één punt.

Chelsea kan met een tweede zege op Ajax dus een grote stap zetten richting de achtste finales van de Champions League. "Maar ik wil nog niet zeggen dat we met één been in de volgende ronde staan, want ik heb vanaf het begin gezegd dat dit een heel spannende poule zou worden", aldus Lampard. "Al verwachten we als Chelsea wel altijd dat we ons plaatsen voor de achtste finales."

De wedstrijd op Stamford Bridge begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Stand groep H 1. Chelsea: 3-6 (3-2)

2. Ajax: 3-6 (6-1)

3. Valencia: 3-4 (2-4)

4. Lille: 3-1 (2-6)

