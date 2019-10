De UEFA zegt vrijdag dat het doelpunt van Ajacied Quincy Promes woensdag thuis tegen Chelsea (0-1) in de groepsfase van de Champions League terecht is afgekeurd wegens buitenspel. De Europese voetbalbond ontkent dat de videoscheidsrechter (VAR) de verkeerde beelden heeft gebruikt.

"Het doelpunt was correct afgekeurd door de VAR, die bevestigde dat Ajax-speler Quincy Promes in buitenspelpositie stond", schrijft de UEFA in een reactie op vragen van NUsport.

"De beelden op tv waren niet de correcte en verkeerd gestuurd door het Hawk-Eye-systeem van de VAR. De beslissing van de VAR was echter gebaseerd op meerdere camerastandpunten en die beslissing was correct."

Promes tikte in de 35e minuut een gekraakt schot van Hakim Ziyech binnen. De Roemeense arbitrage keurde het doelpunt in eerste instantie goed, maar na ingrijpen van de VAR ging de treffer alsnog niet door en bleef de stand 0-0.

Op een beeld van de UEFA was echter te zien dat Promes weliswaar met zijn schouder en voet een paar centimeter buitenspel staat, maar ook dat de bal al even weg is van de voet van Ziyech, waardoor er behoorlijk wat consternatie was.

'Dan voel ik me wel beroofd'

Ook bij de spelers van Ajax heerste na afloop onbegrip. "Ik hoor net dat de VAR misschien een fout heeft gemaakt en dat het gewoon een goal had moeten zijn. Als dat echt zo is, dan voel ik me wel beroofd", zo zei Daley Blind.

Ajax verloor uiteindelijk met 0-1 van Chelsea. Invaller Michy Batshuayi maakte vlak voor tijd (86e minuut) het enige doelpunt in de Johan Cruijff ArenA en bezorgde de Amsterdammers zo de eerste nederlaag in deze Champions League-campagne.

Chelsea gaat door de zege bovendien op basis van het onderlinge resultaat aan kop in poule H met zes punten, gevolgd door Ajax (ook zes punten), Valencia (vier punten) en OSC Lille (één punt).

Ajax gaat over twee weken op bezoek bij Chelsea. De hoofdstedelingen hopen dan toch supporters mee te nemen naar Londen, nadat ze eerder op vrijdag in beroep gingen tegen de straf van de UEFA van één uitwedstrijd zonder eigen fans.

