Ajax gaat in beroep tegen de straf van de Europese voetbalbond UEFA om supporters van de Amsterdammers te weren bij de uitwedstrijd over twee weken tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League.

Ajax schrijft vrijdag op de eigen website dat de club motivering heeft ontvangen van de UEFA en nadat de stukken zijn beoordeeld, er is besloten om beroep aan te tekenen tegen de sanctie.

De halvefinalist van vorig seizoen in de Champions League werd door de UEFA bestraft met één uitduel zonder eigen fans naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd van begin deze maand tegen Valencia (0-3-zege).

De supporters van Ajax hebben volgens de UEFA destijds vernielingen aangericht in Mestalla, het stadion van Valencia. Er zouden stoeltjes kapot zijn getrapt en ook het net voor het uitvak zou beschadigd zijn.

Ajax ontving daarvoor van de UEFA tevens een boete van 50.000 euro en moest binnen dertig dagen contact met Valencia opnemen om de schade te vergoeden. De directie vroeg daarop om aanvullende informatie bij de UEFA.

Ajax had nog voorwaardelijke straf staan

Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de incidenten tijdens de uitwedstrijd van vorig seizoen tegen Benfica (1-1). Die is nu omgezet in een definitieve sanctie. Gaan de supporters binnen een jaar weer in de fout dan volgt dezelfde straf.

De hoofdstedelingen dienen wel sowieso 18.000 euro te betalen wegens onbehoorlijk gedrag van het team tegen Valencia. Die sanctie wordt opgelegd bij vijf of meer gele kaarten voor dezelfde ploeg en in Valencia gingen zes Ajacieden op de bon.

Ajax had voor de uitwedstrijd tegen Chelsea op dinsdag 5 november slechts 750 kaartjes toegewezen gekregen van de Engelse autoriteiten, die aanvankelijk helemaal geen fans van Ajax wilden toelaten vanwege het recente wangedrag in Europa.

De huidige koploper in de Eredivisie verloor afgelopen woensdag in eigen huis nipt met 0-1 van Chelsea. Invaller Michy Batshuayi maakte vlak voor tijd (86e minuut) het enige doelpunt in de Johan Cruijff ArenA.

Chelsea gaat daardoor na drie speelrondes op basis van het onderlinge resultaat aan kop in poule H met zes punten, gevolgd door Ajax (ook zes punten), Valencia (vier punten) en OSC Lille (één punt).

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League