Nederland heeft de negende plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA na een nieuwe Europese week nog altijd stevig in bezit. Dankzij AZ en PSV werd nummer tien Oekraïne op afstand gehouden en werd het gat met nummer acht België zelfs iets kleiner.

AZ (6-0-zege op Astana) en PSV (0-0 tegen LASK) pakten samen 0,6 punten voor Nederland. De nederlagen van Ajax (0-1 tegen Chelsea) en Feyenoord (2-0 bij Young Boys) leverden vanzelfsprekend geen punten op.

Dankzij de prestaties van AZ en PSV werd zelfs 0,4 punten ingelopen op België: van de vier Belgische clubs in Europa verloor alleen KAA Gent niet. Oekraïne (+0,6 punten) en ook nummer elf Turkije (+0,4) kwamen niet dichterbij.

Als Nederland dit seizoen bij de eerste tien op de coëfficiëntenlijst eindigt, mag de kampioen van 2021 sowieso rechtstreeks de Champions League in. De elfde plek geeft daar waarschijnlijk ook recht op. De enige voorwaarde is dan dat de winnaar van de Champions League zich in het nieuwe seizoen via de competitie voor het miljoenenbal plaatst.

Vanwege de prestaties van vorig seizoen - met name Ajax haalde veel punten binnen - is de kampioen van dit seizoen ook al zo goed als zeker van een Champions League-ticket.

Top 12 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 90,855

2. Engeland - 79,605

3. Duitsland - 62,355

4. Italië - 61,225

5. Frankrijk - 52,415

6. Portugal - 44,849

7. Rusland - 43,883

8. België - 35,500

9. Nederland - 33,350

10. Oekraïne - 32,500

11. Turkije - 31,400

12. Oostenrijk - 30,125

Nederland pakt na Engeland en Spanje meeste punten

Nederland klom de laatste maanden dankzij de Europese successen van Ajax flink op de ranglijst en is ook dit seizoen goed bezig. Op Engeland (7,714) en Spanje (7,500) na pakte ons land de meeste punten: 7,000.

Voor de UEFA-coëfficiëntenlijst levert een zege van een club in de Champions League of Europa League twee punten op en een remise één punt.

Het totale aantal punten in een week wordt gedeeld door het aantal clubs dat per land aan het begin van het seizoen Europees actief was - in het geval van Nederland vijf - en dat leidt tot de score op de ranking.

De volgende Europese speelronde is begin november, wanneer Ajax in de Champions League op bezoek gaat bij Chelsea en in de Europa League Astana-AZ, LASK-PSV en Feyenoord-Young Boys op het programma staan.