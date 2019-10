Voor Daley Blind is het "even wennen" dat Ajax in de Champions League-wedstrijd woensdag tegen Chelsea (0-1) voor het eerst dit seizoen een nederlaag leed. De verdediger zag na afloop grote blijdschap bij de Premier League-club en dat zegt volgens hem wel iets over de hernieuwde status van de Amsterdamse club.

"Het is een compliment voor ons dat de spelers van Chelsea zo uitbundig juichten. Ik zal niet zeggen dat ze juichten alsof ze de Champions League gewonnen hadden, dat is overdreven. Maar ze waren wel heel blij", aldus Blind.

Chelsea-trainer Frank Lampard zei voor de groepswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al dat hij onder de indruk is van Ajax, ook al werken ze bij de 'Blues' met een budget dat een veelvoud is van de begroting van de koploper van de Eredivisie.

"Dat respect hebben we het afgelopen seizoen afgedwongen", beseft Blind. "Ploegen komen hier niet graag en dat kunnen we in ons zak steken, maar uiteindelijk hebben we er niets aan. We hebben verloren."

'Misschien hebben we het publiek te veel verwend'

De enige goal in de ArenA werd vier minuten voor tijd gemaakt door Chelsea-invaller Michy Batshuayi. De Belg schoot via de onderkant van de lat raak en zorgde er zo voor dat Ajax en Blind voor het eerst sinds de dramatische halve finale tegen Tottenham Hotspur onderuitgingen.

"Het voelt een beetje onwennig om te verliezen", zegt Blind. "Ik merkte ook een beetje aan de reactie van een deel van het publiek dat ze het niet meer gewend zijn. De fanatieke fans achter het doel waren fantastisch, maar een ander deel was vrij snel kritisch."

"Misschien hebben we ze te veel verwend de afgelopen tijd en het was nu simpelweg niet top wat we hebben laten zien. Dat is wel nodig om een topploeg als Chelsea te kunnen verslaan. Gezien het spelbeeld was een gelijkspel terecht geweest, maar meer dan een punt verdienden we niet. Daar speelden we te slordig voor."

Door de zege op Ajax gaat Chelsea aan kop in groep H met zes punten. De Amsterdammers hebben ook zes punten en een beter doelsaldo, maar het onderlinge resultaat geeft de doorslag in de Champions League. De andere wedstrijd in groep H ging tussen Lille en Valencia en eindigde in 1-1.