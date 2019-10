Frank Lampard ziet de zege met Chelsea op Ajax in de Champions League als een grote stap vooruit in de ontwikkeling van zijn ploeg. De Engelsen wonnen woensdag met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA.

"We mogen blij zijn met de manier waarop we hebben gespeeld. Dit is een beetje wat we willen. De vleugelspelers, middenvelders en backs waren uitstekend", aldus een tevreden Lampard.

"Zo kan ik nog wel even doorgaan. De jongere spelers in mijn ploeg zijn nog groentjes als het gaat om ervaring in de Champions League, dus dit was een enorme test voor ze."

De weinig enerverende wedstrijd in Amsterdam ging lang gelijk op en Ajax was via een afgekeurd doelpunt van Quincy Promes en een kopbal tegen de paal van Edson Álvarez aanvankelijk het dichtst bij de openingstreffer.

Gedurende de tweede helft speelde het spel zich steeds meer op de helft van Ajax af en vlak voor tijd was het invaller Michy Batshuayi die van dichtbij voor 0-1 zorgde.

'Er is nog veel werk te doen'

Ondank zijn optimisme blijft Lampard, die dit seizoen deels noodgedwongen veel jonge spelers de kans geeft, realistisch over wat Chelsea nog te wachten staat.

"Ik ben ontzettend blij, want dit voelt als een heel grote overwinning, maar tegelijkertijd schrikt dat me ook altijd een beetje af. Er is namelijk nog veel werk te doen. We zijn pas halverwege en zaterdag spelen we alweer tegen Burnley."

Aanvoerder Cesar Azpilicueta, die zijn 350e wedstrijd voor Chelsea speelde, was eveneens blij met de zege. "Hoewel Ajax ons onder grote druk zette, hebben we veel gecreëerd. We hebben lef getoond en ik ben blij dat dat resulteerde in een doelpunt", zei hij.

Door de overwinning in de Johan Cruijff ArenA nam Chelsea op basis van het onderlinge resultaat de koppositie in groep H over van Ajax. Er zijn nog drie groepsduels te gaan.

