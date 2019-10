Trainer Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic zijn vanzelfsprekend teleurgesteld na de eerste nederlaag met Ajax in de groepsfase van de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA was Chelsea met 0-1 te sterk.

"Het is de wedstrijd geworden die ik verwacht had, alleen hoopte ik natuurlijk aan de andere kant van de score te zitten. Dat is teleurstellend, al vind ik dat deze wedstrijd geen winnaar verdiende", aldus Ten Hag bij Veronica.

"We zetten goed druk en lieten Chelsea niet in het spel komen, maar aan de bal waren we niet goed genoeg. We maakten niet altijd de juiste keuzes. Som wel, maar dan was de voortzetting weer niet goed."

Ajax had voor rust pech dat een doelpunt van Quincy Promes werd afgekeurd. De VAR greep in omdat was geconstateerd dat de aanvaller na een schot van Hakim Ziyech centimeters buitenspel stond, al bestaat er twijfel over het beeld waarop de videoarbiter zich baseerde: de bal had de voet van Ziyech al ruimschoots verlaten.

In een matige wedstrijd tekende Chelsea-invaller Michy Batshuayi vlak voor tijd voor de winnende treffer.

Tadic is het met Ten Hag eens

Aanvoerder Tadic concludeerde net als Ten Hag dat Ajax te onzorgvuldig was. "Chelsea is gewoon een goede ploeg en het was fiftyfifty. Wij kunnen veel beter, al denk ik dat onze goal geen buitenspel was", zei hij over de afgekeurde treffer van Promes.

"Onze mentaliteit was goed en we werkten ook hard, maar we waren slordig in balbezit. We maakten te veel fouten. Hoe dat komt? Ik weet het niet, het kan een keer gebeuren."

Ondanks de nederlaag doet Ajax nog volop mee in groep H van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag heeft net als Chelsea zes punten en is op basis van het onderlinge resultaat de nummer twee. Valencia (drie punten) en het nog puntloze Lille zijn de nummers drie en vier en treffen elkaar later op de avond. De aftrap in Frankrijk was om 21.00 uur.

De wedstrijd tegen Chelsea is voor Tadic en Ajax onderdeel van een belangrijke week, want zondag komt aartsrivaal Feyenoord naar de Johan Cruijff ArenA. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.

