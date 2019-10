Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hebben woensdagavond in de Champions League een uitzege geboekt. Van Dijk was met Liverpool veel te sterk voor KRC Genk en De Jong won met FC Barcelona moeizaam bij Slavia Praag. Olympique Lyon ging ondanks een treffer van Memphis Depay onderuit bij Benfica.

Titelverdediger Liverpool kende in België een eenvoudige avond. Met Van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum als late invaller won de Engelse koploper met 1-4.

Alex Oxlade-Chamberlain opende al in de tweede minuut de score. Nadat de gelijkmaker van Genk wegens een duwtje in de rug van James Milner was afgekeurd door de VAR, liep Liverpool na rust verder weg.

Oxlade-Chamberlain verdubbelde de voorsprong met zijn tweede van de avond, waarna ook Sadio Mané en Mohamed Salah trefzeker waren. Stephen Odey redde de eer voor Genk.

Net als Liverpool deed ook Napoli goede zaken in groep E. Mede dankzij twee doelpunten van Dries Mertens wonnen de Italianen met 2-3 bij Red Bull Salzburg, waarmee ze leiden met zeven punten. Liverpool heeft één punt minder.

Stand groep E 1. Napoli 3-7 (5-2)

2. Liverpool 3-6 (8-6)

3. Red Bull Salzburg 3-3 (11-9)

4. Racing Genk 3-1 (3-10)

Nipte zege Barcelona, De Vrij belangrijk voor Inter

FC Barcelona moest in groep F uit tegen Slavia Praag tot het uiterste gaan om drie punten te pakken. Met De Jong in de basis wonnen de Catalanen in Tsjechië met 1-2.

Na de openingstreffer van Lionel Messi in de derde minuut leek Barcelona een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar Slavia beet van zich af en kwam vijf minuten na rust via Jan Boril op gelijke hoogte. Een eigen doelpunt van Peter Olayinka deed de thuisploeg, waar Mick van Buren mocht invallen, in de 57e minuut alsnog de das om.

In dezelfde poule stond De Vrij aan de basis van de overwinning van Internazionale op Borussia Dortmund (2-0). Dankzij een prachtige assist van de centrale verdediger opende Lautaro Martínez halverwege de eerste helft de score. Antonio Candreva maakte er vlak voor tijd 2-0 van.

Stand groep F 1. FC Barcelona 3-7 (4-2)

2. Internazionale 3-4 (4-3)

3. Borussia Dortmund 3-4 (2-2)

4. Slavia Praag 3-1 (2-5)

Memphis verliest door blunderende doelman

Memphis kwam ook in het derde duel van Olympique Lyon in groep G tot scoren, maar beleefde desondanks een teleurstellende avond. Zijn ploeg verloor in Lissabon met 2-1 van Benfica.

Memphis schoot in het Estádio da Luz twintig minuten voor tijd raak na een voorzet van Léo Dubois en bracht Lyon daarmee op gelijke hoogte. Een enorme blunder van Lyon-doelman Anthony Lopes, die de bal in de slotfase zomaar in de voeten van een tegenstander gooide, stelde Benfica-spits Pizzi alsnog in staat om de winnende goal te maken.

RB Leipzig staat na drie speeldagen bovenaan in groep G. De Duitsers wonnen met 2-1 van FC Zenit. De Oostenrijker Marcel Sabitzer werd de matchwinner door de bal na een uur spelen op schitterende wijze in de verre hoek te krullen.

Stand groep G 1. RB Leipzig 3-6 (4-4)

2. FC Zenit 3-4 (5-4)

3. Olympique Lyon 3-4 (4-3)

4. Benfica 3-3 (4-6)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League