Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hebben woensdagavond in de Champions League een uitzege geboekt. Van Dijk was met Liverpool veel te sterk voor RC Genk, De Jong won met FC Barcelona moeizaam bij Slavia Praag. Olympique Lyon ging ondanks een treffer van Memphis Depay onderuit bij Benfica.

Titelverdediger Liverpool kende in België een eenvoudige avond. Met Van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum als invaller won de titelverdediger met 1-4.

Alex Oxlade-Chamberlain opende al in de tweede minuut de score. Nadat de gelijkmaker van Genk wegens een duwtje in de rug van James Milner was afgekeurd door de VAR, liep Liverpool na rust verder weg.

Oxlade-Chamberlain verdubbelde de voorsprong met zijn tweede van de avond, waarna ook Sadio Mané en Mohamed Salah nog een duit in het zakje deden. Stephen Odey redde de eer voor Genk.

Net als Liverpool deed ook Napoli goede zaken in groep E. Mede dankzij twee doelpunten van Dries Mertens wonnen de Italianen met 2-3 bij Red Bull Salzburg.

Napoli gaat na drie wedstrijden aan de leiding met zeven punten. Liverpool heeft één punt minder.

