Ajax heeft woensdag na twee overwinningen voor het eerst verloren in de groepsfase van de Champions League. Een weinig enerverende wedstrijd tegen Chelsea in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 0-1.

Het winnende doelpunt viel in de 86e minuut en kwam op naam van invaller Michy Batshuayi, die via de onderkant van de lat raak schoot. Tot dat moment was Ajax twee keer het dichtst bij een treffer geweest.

In de eerste helft werd een treffer van Quincy Promes door de VAR afgekeurd - hij stond buitenspel, maar dat was met het blote oog niet te zien - en na rust trof Edson Álvarez met een kopbal de paal.

Ondanks de nederlaag staat Ajax er nog altijd aardig voor in groep H van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag heeft net als Chelsea zes punten en is op basis van het onderlinge resultaat de nummer twee.

Later op de avond eindigde Lille-Valencia, het andere duel in poule H, in 1-1. De bezoekers leken op weg naar winst door een doelpunt van Denis Cheryshev, maar in de extra tijd scoorde Jonathan Ikoné en dat is niet ongunstig voor Ajax. Valencia heeft nu vier punten en Lille pakte pas het eerste punt.

De wedstrijd tegen Chelsea is voor Ajax onderdeel van een belangrijke week. Zondag volgt in de Johan Cruijff ArenA een confrontatie met aartsrivaal Feyenoord. De aftrap van dat duel is om 16.45 uur.

Ajax gevaarlijkste ploeg in beginfase

In de eerste helft tastten Ajax en Chelsea vooral af en waren echt grote kansen schaars, al was het begin veelbelovend. Al in de tweede minuut brak Ajax gevaarlijk uit, maar Promes werd (onterecht) afgevlagd wegens buitenspel.

Na ook wat gevaarlijke momenten van Joël Veltman en Donny van de Beek kwam Chelsea er af en toe gevaarlijk uit. Bij een van die snelle tegenaanvallen moest keeper André Onana redden op een schot van oud-Vitessenaar Mason Mount.

Onzorgvuldigheid aan beide kanten voorkwam goed uitgespeelde aanvallen en dus was het geen verrassing dat het gevaar verder vooral uit schoten uit de tweede lijn kwam. Hakim Ziyech (Ajax) en Callum Hudson-Odoi (Chelsea) hadden het vizier daarbij niet op scherp.

Vlak voor rust kwam de bal na een nieuwe poging van Ziyech met wat geluk voor de voeten van Promes en de Ajax-aanvaller scoorde, maar het gejuich in de ArenA verstomde toen de VAR ingreep. Promes bleek centimeters buitenspel te staan.

Álvarez heeft pech met kopbal

Ook in de tweede helft had Ajax het lastig met Chelsea, dat de ploeg van Ten Hag in de beginfase amper van eigen helft liet komen. Echte kansen voor de Engelse topclub bleven uit.

Gaandeweg kon de thuisploeg zich weer meer met aanvallen bezighouden en dat leidde na een uur bijna tot de openingstreffer. Álvarez kwam bij een hoekschop knap voor zijn man en trof met zijn kopbal in de verre hoek de paal.

In het laatste half uur bleef zowel Ajax als Chelsea slordig op de gladde grasmat in de ArenA. Gezien de veldverhouding waren de bezoekers gevoelsmatig het dichtst bij een treffer.

Het doelpunt kwam er en viel vlak voor tijd, toen invaller Batshuayi - hij was al een keer gevaarlijk geweest - van dichtbij raak schoot. Ajax had geen antwoord meer op de goal van de Belg.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League