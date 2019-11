Uitslagen:

Genk-Liverpool 1-4

Salzburg-Napoli 2-3

Inter-Dortmund 2-0

Slavia Praag-Barcelona 1-2

RB Leipzig-FC Zenit 2-1

Benfica-Lyon 2-1

Ajax-Chelsea 0-1

Lille-Valencia 1-1

Goedenavond en welkom in ons liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Ajax-Chelsea en de andere duels in de Champions League.