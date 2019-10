Ajax staat woensdagavond tegenover Chelsea in de derde groepswedstrijd in de Champions League. De kraker in de Johan Cruijff ArenA is om 18.55 uur begonnen. Volg alles hier live.





LIVE:

Ajax-Chelsea 0-0

RB Leipzig-FC Zenit 2-1 Goedenavond en welkom in ons liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Ajax-Chelsea en de andere duels in de Champions League. Ajax-Chelsea · 72' De net ingevallen Batshuayi krijgt direct een kansje. Vanuit een moeilijke hoek krijgt de Belg de bal op goal. Omdat er weinig vaart achter zit, kan Onana makkelijk oppakken. Ajax-Chelsea · 67' Ajax probeert het initiatief weer naar zich toe te trekken en dat lukt aardig. Een strakke voorzet van Dest kan niet worden binnengelopen door een ploeggenoot. De Amsterdammers zijn op zoek naar de openingstreffer, maar blijven behoedzaam voor de snelle Engelse uitbraken. Ajax-Chelsea · RB Leipzig-FC Zenit · 59' GOAL RB Leipzig! 2-1



Met een grandioze goal zet Marcel Sabitzer de Duitsers op voorsprong. De spelmaker neemt de bal heerlijk op zijn wreef en mikt het leer met chirurgische precisie in de verre kruising. Fenomenale treffer van de Oostenrijker. Ajax-Chelsea · 59' Paal Ajax! Een vliegende kopbal van Álvarez lijkt voortbestemd voor de verre hoek, maar de Mexicaan ziet zijn inzet op de paal belanden. Even later legt Blind aan, maar ligt Arrizabalaga op tijd op de grond. Ajax-Chelsea · 59' Ajax meldt zich weer eens in de buurt van het doel van Arrizabalaga. Een schot van Tadic wordt tot corner verwerkt. Ajax-Chelsea · 56' Chelsea is het best begonnen aan de tweede helft, overigens zonder gevaarlijk te worden. De ploeg van Frank Lampard koestert wel veel balbezit, maar doet er nog niet heel veel mee. Ajax-Chelsea · Quincy Promes baalt dat zijn treffer wordt afgekeurd. RB Leipzig-FC Zenit · 50' GOAL RB Leipzig! 1-1



RB Leipzig komt snel na rust op gelijke hoogte met FC Zenit. Konrad Laimer schat een subtiel balletje van Marcel Sabitzer op waarde en schuift de bal in de lange hoek. Ajax-Chelsea · Een hoopvolle statistiek voor Ajax: de laatste negen goals van de Amsterdammers in thuiswedstrijden vielen in de tweede helft. Ajax-Chelsea · 48' Tadic krijgt de eerste gele kaart (voor spelers op het veld) van de wedstrijd. De Serviër kegelt op lompe wijze Willian omver. Ajax-Chelsea · 47' Tadic probeert zich een weg door de Chelsea-verdediging te pingelen en houdt er een corner aan over. Die wordt uiteindelijk via een Chelsea-verdediger voorlangs gekopt door Álvarez. Ajax-Chelsea · 46' De tweede helft is begonnen, slaagt Ajax er na rust wel in om (geldig) te scoren? Beide teams zijn ongewijzigd uit de kleedkamers gekomen. Ajax-Chelsea · Ajax-Chelsea · Ajax-Chelsea · Het moment dat arbiter Ovidiu Hategan de treffer van Promes afkeurt. Ajax-Chelsea · Niet de boodschap die de spelers en supporters van Ajax op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA wilden zien. Ajax-Chelsea · Hier viert Quincy Promes het feestje met de supporters, maar even later zal hij tot zijn afgrijzen zijn goal afgekeurd zien worden door de arbitrage. Ajax-Chelsea · Ajax is in de eerste helft iets beter dan Chelsea, maar een echt overwicht is het niet te noemen. De Amsterdammers komen wel tot scoren, maar na ingrijpen van de VAR wordt de goal van Quincy Promes afgekeurd vanwege buitenspel. Ajax-Chelsea · 45+1' Het rustsignaal klinkt, de ploegen zoeken de kleedkamers op met een 0-0-stand. Ajax-Chelsea · 45' Ziyech probeert het weer van afstand, maar produceert weer een afzwaaier. De extra speeltijd in de eerste helft bedraagt één minuut. Ajax-Chelsea · 43' Azpilicueta heeft opeens oceanen van ruimte en dat wordt gezien door Mount. De opkomende rechtsback neemt de bal goed mee, maar knalt over het doel van Onana. Daar lag het even helemaal open bij Ajax links achterin. Ajax-Chelsea · 40' Bijna kan Promes wraak nemen voor de afgekeurde goal, maar dit keer wordt zijn inzet op tijd geblokt door Azpilicueta. Ajax-Chelsea · 36' Goal afgekeurd! Volgens de VAR staat Quincy Promes een millimeter buitenspel en dus krijgt scheidsrechter Hategan in zijn oortje te horen dat hij de goal af moet keuren. Het blijft dus 0-0 in de ArenA.

Ajax-Chelsea · 35' GOAL Ajax! 1-0



Quincy Promes is nogal de man van de laatste weken bij Ajax en hij zet zijn goede reeks vanavond voort. Een voorzet van Hakim Ziyech wordt onderweg nog aangeraakt en valt daardoor precies goed voor de buitenspeler bij de tweede paal. Promes hoeft alleen zijn voet nog tegen de bal te zetten. Ajax-Chelsea · 35' Het veld in de ArenA is niet van de beste kwaliteit. Veel spelers glijden uit en bij elk duel vliegen de plaggen gras door de lucht. Het komt het spel bepaald niet ten goede. Ajax-Chelsea · 33' Hudson-Odoi komt erlang op links, maar ziet zijn voorzet in de handen van Onana belanden. De linksbuiten van Chelsea is de gevaarlijkste man aan de zijde van de Engelsen en bezorgt Dest en Veltman handenvol werk. Ajax-Chelsea · 31' De wedstrijd is in het eerste half uur redelijk in balans. Beide ploegen zoeken de aanval, maar komen nog niet tot echt uitgespeelde kansen. RB Leipzig-FC Zenit · 25' GOAL FC Zenit! 0-1



In het andere duel dat om 18.55 uur begon, wordt de score geopend. Yaroslav Rakitsky jaagt de bal met een volley in de verre hoek en brengt FC Zenit daarmee op voorsprong in Leipzig. Ajax-Chelsea · 27' Een voorzet vanaf links wordt door de Ajax-defensie slecht verwerkt, waarna de bal voor de voeten van Hudson-Odio valt. De buitenspeler schiet wat wild naast en lijkt niet te beseffen hoeveel tijd en ruimte hij eigenlijk heeft. Ajax-Chelsea · Hakim Ziyech probeert zich langs Fikayo Tomori te wurmen, maar de Chelsea-verdediger staat dat niet toe. Ajax-Chelsea · 23' Opvallend moment: de eerste gele kaart van de wedstrijd is niet voor een speler, maar iemand op de bank. Jody Morris, de assistent van Frank Lampard, gaat op de bon bij arbiter Hategan omdat hij iets heeft geroepen. Ajax-Chelsea · 22' Dat Ziyech een geweldig afstandsschot in de benen heeft, demonstreerde hij al tegen Valencia. Het feit dat de spelmaker nu de bal in de tweede ring schiet, vergeven we hem derhalve maar even. Ajax-Chelsea · Als speler is Frank Lampard ongeslagen in de ArenA. Namens Engeland speelde hij drie keer gelijk tegen het Nederlands elftal, terwijl hij met Chelsea in 2013 de finale van de Europa League winnend afsloot. Ajax-Chelsea · Donny van de Beek in duel. De middenvelder kreeg de grootste kans tot nu toe, maar zag zijn inzet geblokt worden. Ajax-Chelsea · 17' Ajax gunt Chelsea geen seconde rust wanneer de Engelsen balbezit hebben. De Londenaren worden overal op het veld opgejaagd en lijden daardoor veel balverlies. De vraag is of de Amsterdammers dit de hele wedstrijd kunnen volhouden. Ajax-Chelsea · 15' Onana moet handelend optreden bij een inzet van Mount. De Kameroense keeper van Ajax ligt op tijd in de korte hoek om de bal tot corner te verwerken. De hoekschop levert vervolgens niks op. Ajax-Chelsea · 14' De snelheid van de rappe Chelsea-aanvallers zorgt even voor alarmfase één achterin bij Ajax, maar de combinatie tussen Hudson-Odoi en Mount gaat de mist in. Ajax-Chelsea · 10' Van de Beek heeft een wereldgoal in gedachten en volleert een corner op doel. Zouma zit ertussen, anders hadden we nog weleens willen zien hoe keeper Arrizabalaga dat had opgelost. Ajax-Chelsea · 9' Veltman verovert de bal op het middenveld, kan ongehinderd opstomen en haalt maar eens uit. De bal vliegt een half metertje naast het doel van Arrizabalaga. Ajax-Chelsea · 8' Ajax zet onder aanvoering van Tagliafico hoog druk tegen Chelsea en verovert daarom vaak snel de bal terug. De Amsterdammers zitten erbovenop, wat Ten Hag tevreden zal stemmen. Ajax-Chelsea · Vlak voor de aftrap werd het publiek getrakteerd op een lichtshow. Krijgen de toeschouwers tijdens de wedstrijd ook een flitsend schouwspel te zien? Ajax-Chelsea · 4' Hoewel het feest door slordigheid en buitenspel zojuist dus niet doorging, lag er heel veel ruimte achterin bij Chelsea. Daar kan Ajax in het vervolg van de wedstrijd mogelijk van profiteren. Ajax-Chelsea · 2' Eerste gevaarlijke moment van Ajax! De pass van Van de Beek op Promes is niet helemaal goed, maar zorgt wel voor ruimte. De middenvelder krijgt de bal vervolgens terug op de rand van de zestien, maar ziet zijn poging geblokt worden. Even denkt het publiek dat er gefloten wordt voor een handsbal van Chelsea, maar het gaat om Promes, die buitenspel bleek te staan. Ajax-Chelsea · 1' Ajax verspeelt al snel de bal en moet een corner weggeven. Meteen oppassen geblazen voor de Amsterdammers, maar Onana stompt de bal weg. Ajax-Chelsea · 1' Donny van de Beek heeft de bal aan het rollen gebracht, Ajax-Chelsea is onderweg! Ajax-Chelsea · Aanvoerders Dusan Tadic en César Azpilicueta hebben de benodigde plichtplegingen verricht met de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan, het duel kan beginnen. Ajax-Chelsea · De spelers van Ajax en Chelsea hebben zich gemeld op het veld en de welbekende Champions League-hymne schalt door de Johan Cruijff ArenA. Nog een paar minuten tot de aftrap. Ajax-Chelsea · Ajax won zoals bekend zijn eerste twee groepswedstrijden in deze editie van de Champions League (3-0 tegen Lillen en 0-3 tegen Valencia). Dat deden de Amsterdammers twee keer eerder in het miljoenenbal en in die beide seizoenen (1994/1995 en 1995/1996) haalden ze de finale.