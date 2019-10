Ajax begint woensdagavond met Edson Álvarez op het middenveld aan de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Quincy Promes schuift door de basisplaats van de Mexicaan door naar de aanval en Klaas-Jan Huntelaar zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

In de Champions League-wedstrijden tegen Lille (3-0-winst) en Valencia (0-3-winst) startte Ajax ook met Álvarez, maar in de Eredivisie zit hij geregeld op de bank. Lisandro Martínez en Donny van de Beek zijn de andere middenvelders tegen Chelsea.

Promes en Hakim Ziyech beginnen voorin op de vleugel en Dusan Tadic staat in de punt van de aanval. Afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk (1-2-winst) was Huntelaar nog de spits van Ajax. David Neres, vorig seizoen vaste basisspeler, zit net als Huntelaar op de bank.

De achterhoede van Ajax wordt tegen Chelsea gevormd door Sergiño Dest, Joël Veltman, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, die tegen RKC geschorst was.

Bij Chelsea staat Mason Mount zoals verwacht op het middenveld. De twintigjarige oud-speler van Vitesse beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de Engelse topclub.

Ajax kan prestatie uit 1995 evenaren

Als Ajax erin slaagt Chelsea te verslaan, dan heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag na drie wedstrijden de volle negen punten en is overwintering in het miljoenenbal dichtbij.

De Amsterdammers slaagden er één keer eerder in de eerste drie groepswedstrijden in de Champions League te winnen. Dat was in het seizoen 1995/1996, toen met Real Madrid (1-0), Ferencváros (1-5) en Grasshopper (3-0) werd afgerekend. De vierde groepswedstrijd werd destijds met 0-0 gelijkgespeeld tegen Grasshopper.

Ajax tegen Chelsea begint om 18.55 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. Bij de andere wedstrijd in groep H, Lille OSC tegen Valencia in het Stade Pierre-Mauroy, is de aftrap om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes.

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso; Kovacic, Jorginho, Mount; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.