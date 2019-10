Josep Guardiola komt loftuitingen tekort voor Raheem Sterling na zijn indrukwekkende optreden van dinsdagavond tegen Atalanta (5-1) in de Champions League. De aanvaller maakte in een tijdsbestek van elf minuten drie doelpunten.

Sterling schoot in de 58e minuut van dichtbij de 3-1 binnen, vergrootte de marge in de 64e minuut naar drie en completeerde zijn hattrick in het Etihad Stadium vijf minuten later door binnen te tikken na een goede loopactie.

"Op fysiek vlak is Sterling echt ongelooflijk", zei een lovende Guardiola in gesprek met Engelse media. "Hij is zo sterk dat hij een dag na een wedstrijd opnieuw in actie zou kunnen komen. Sterling kan bovendien op beide flanken uit de voeten en helpt ons met zijn snelheid ook in defensief opzicht. Het is echt een buitengewone speler."

De 24-jarige Sterling is sowieso bezig aan een ijzersterk seizoen, want de 55-voudig international van Engeland kwam al zes keer tot scoren in de eerste acht Premier League-duels. Hij staat nu op twaalf doelpunten in dertien officiële wedstrijden dit seizoen.

"Sterling was briljant tegen Atalanta, al had hij er nog eentje extra kunnen maken. Het ligt aan hem hoeveel beter hij nog kan worden. Ik merk wel dat hij het verlangen heeft om daarvoor te zorgen", aldus Guardiola.

Guardiola neemt Foden niks kwalijk na knullig rood

City, dat zich voor rust door twee doelpunten van Sergio Aguëro al herstelde van de vroege tegentreffer van Ruslan Malinovskiy, eindigde de wedstrijd tegen Atlanta opmerkelijk genoeg wel met tien man. Middenvelder Phil Foden kreeg bij een stand van 5-1 in een tijdsbestek van zeven minuten twee gele kaarten voor vasthouden.

"Of ik hem een boete ga geven? Absoluut niet", was Guardiola resoluut. "Ik heb nog nooit een speler een boete gegeven, behalve als ze echt stomme dingen hebben gedaan. Misschien moet ik Phil wel betalen voor de manier waarop hij speelde."

"Dat is namelijk het belangrijkste en niet de rode kaart. Hij speelde op zo'n hoog niveau. Nu weet Phil dat hij met een gele kaart op zak minder risico moet nemen in de toekomst. Deze ervaring is goed voor hem en zal hem helpen."

Door de overtuigende overwinning zette City een grote stap naar de achtste finales. De 'Citizens' gaan met negen punten uit drie wedstrijden fier aan kop in groep C, vier meer dan Dinamo Zagreb en Shakhtar Donetsk. Het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer staat puntloos onderaan.

