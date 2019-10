Ajax hoopt woensdagavond tegen Chelsea een grote stap naar de knock-outfase van de Champions League te zetten. Oud-verdediger Khalid Boulahrouz, die in het seizoen 2006/2007 het shirt van 'The Blues' droeg, is lovend over het werk van manager Frank Lampard en heeft hoge verwachtingen van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Chelsea maakt al het hele seizoen een goede indruk op me", zegt de 37-jarige Boulahrouz in gesprek met NUsport. "Vooral Lampard heeft me positief verrast. Hij heeft een duidelijke visie en weet dat goed over te brengen op zijn spelers. Chelsea speelt thuis én uit aanvallend voetbal, dus ik verwacht dat ze ook in de ArenA willen domineren."

Zowel Ajax als Chelsea kan met vertrouwen toeleven naar de derde speelronde in groep H, want beide ploegen wisten hun laatste vijf officiële wedstrijden te winnen. Vooral voor de Londenaren is dat een flinke opsteker na een moeizame seizoenstart, waarin slechts twee van de eerste zes competitieduels werden gewonnen.

De 41-jarige Lampard, die overkwam van Championship-club Derby County, drukt in zijn eerste maanden duidelijk zijn stempel. De clubicoon past voor Chelsea-begrippen veel jeugdspelers in en kiest voor een aanvallende speelstijl met een hoog tempo. Die stijl lijkt na een moeizaam begin nu ook voor de gewenste resultaten te zorgen.

"Hij heeft vorig seizoen bij Derby County al goede dingen laten zien als coach, maar nu doet hij het ook op het grote podium en kijkt de hele wereld mee", constateert Boulahrouz, die bij Chelsea in één seizoen tot 23 officiële wedstrijden kwam en samenspeelde met oud-middenvelder Lampard.

"In die periode was ik natuurlijk vooral bezig met het voetbal en dacht ik niet na over mogelijke trainerskwaliteiten bij spelers, maar op basis van zijn karakter is hij zeker geschikt. Lampard is een stabiele en relaxte jongen die qua gedrag niet door de ondergrens zakt. Hij heeft daarnaast een duidelijke visie en kan spelers beter maken, dus de potentie is er zeker om een topcoach te worden."

'Ajax moet letten op Abraham'

Extra gestimuleerd door het transferverbod - Chelsea mag door een straf van de FIFA pas in de zomer van 2020 weer aankopen doen - zijn meerdere jonge talenten onder Lampard verzekerd van een basisplek. Aanvallend ingestelde spelers als Mason Mount (ex-Vitesse), Tammy Abraham en Callum Hudson-Odoi blijven goed overeind en zijn volgens Boulahrouz ook de grootste gevaren voor Ajax.

"Vooral Abraham is echt uit de startblokken geschoten", zegt de 35-voudig Oranje-international over de spits, met acht treffers gedeeld topscorer in de Premier League. "Hij is kopsterk, goed aan de bal en kan ook zijn eigen acties maken. Ajax zal goed op hem moeten letten, net als de andere snelle jongens voorin."

"De kansen voor Ajax liggen in de omschakeling. Chelsea wil graag flink druk op de tegenstander zetten, maar is ook kwetsbaar bij balverlies. Als dat gebeurt, komt er vooral op de flanken veel ruimte vrij en daar kan Ajax van profiteren. Er staan twee ploegen tegenover elkaar die willen voetballen, dus het kan een heel aantrekkelijke wedstrijd worden."

Het duel tussen Ajax en Chelsea begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat na zeges op Lille (3-0) en Valencia (0-3) met zes punten aan de leiding in groep H.

Stand in groep H 1. Ajax 2-6 (+6)

2. Valencia 2-3 (-2)

3. Chelsea 2-3 (0)

4. Lille OSC 2-0 (-4)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League