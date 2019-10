Peter Bosz weigert zich al neer te leggen bij uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. De Gelderlander verloor dinsdag met Bayer Leverkusen op bezoek bij Atlético Madrid ook de derde wedstrijd in de poule (1-0).

"Vanaf het begin hebben we gezegd dat we voor de achtste finales gingen en dat we de grote teams in Europa wilden verslaan. We waren er dichtbij hier in Madrid, maar het mocht niet zo zijn", verzuchtte Bosz in Wanda Metropolitano.

"We hebben niettemin bewezen dat we zo'n ploeg goed partij kunnen bieden en dat dan ook nog in een uitwedstrijd. Er zijn nu nog negen punten te winnen. Ik ben een vechter. Ik zeg pas dat het voorbij is als we daadwerkelijk zijn uitgeschakeld."

Leverkusen staat er met nul punten vanzelfsprekend niet al te florissant voor in poule D. De Duitsers hebben zeven punten achterstand op de nummers één en twee Juventus en Atlético Madrid en drie punten op nummer drie Lokomotiv Moskou.

Bosz vindt nederlaag tegen Atlético onterecht

Bosz vond de nederlaag tegen Atlético onterecht. Beide ploegen creëerden weinig kansen, maar de Spanjaarden trokken uiteindelijk aan het langste eind door een laat doelpunt van invaller Álvaro Morata.

"Gezien het voetbal dat we hier hebben gespeeld, vind ik dat we het niet hebben verdiend om met lege handen terug naar huis te gaan", aldus Bosz, die als trainer nog nooit een Champions League-wedstrijd wist te winnen.

"We hebben agressief en compact gespeeld. De eindpass in onze aanvalsopbouw kwam echter niet aan. Daardoor kregen we weinig kansen en konden we ook niet tot scoren komen."

Leverkusen vervolgt over twee weken de Champions League met de thuiswedstrijd tegen Atlético, maar speelt eerst nog tegen achtereenvolgens Werder Bremen (Bundesliga), SC Paderborn (DFB-Pokal) en Borussia Mönchengladbach (Bundesliga).

