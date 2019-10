Matthijs de Ligt kijkt met een goed gevoel terug op zijn optreden tegen Lokomotiv Moskou van dinsdagavond in de Champions League. De Nederlander knokte zich met Juventus in de slotfase terug van een achterstand en won nipt in Turijn (2-1).

Lokomotiv kwam in de eerste helft verrassend op voorsprong via Aleksey Miranchuk en leek op een zege af te stevenen, maar Juventus stelde in de laatste twintig minuten alsnog orde op zaken voor eigen publiek. Paulo Dybala scoorde twee keer in een tijdsbestek van drie minuten en voorkwam een blamage.

"Het was wel even spannend", zei De Ligt na het duel bij Veronica. "Lokomotiv is een ploeg die ver terugzakt en dan is het moeilijk om kansen te creëren. Als je dan ook nog via de kluts een goal tegen krijgt, weet je dat het nóg spannender wordt."

"Je wint niet zomaar als je in de 72e minuut op een 1-0-achterstand staat, maar we hebben het denk ik goed gedaan. Buiten dat doelpunt heeft Lokomotiv namelijk niet op doel geschoten en we hebben gewonnen, dus dat is het belangrijkste."

'Heb niet veel fouten gemaakt'

De Ligt stond zoals gebruikelijk in de basis bij Juventus en speelde de hele wedstrijd. De oud-Ajacied, die in zijn eerste maanden bij de 'Oude Dame' de nodige kritiek kreeg en nog altijd krijgt te verduren, is blij met de manier waarop hij speelde tegen Lokomotiv.

"Ik was solide en heb niet veel fouten gemaakt, dus ik ben wel tevreden", aldus de 21-voudig Oranje-international. "Tegen Bologna kregen we zaterdag meer ruimte en kon ik wat vaker door het midden naar voren passen, maar nu was het beter om gewoon mijn taak uit te voeren. Ik denk dat ik goed gespeeld heb."

De Ligt maakt zich ondertussen niet druk om alles wat er over hem wordt gezegd en geschreven in de media. Zo zou hij bij Juventus te veel in het krachthonk te vinden zijn. "Ik zat bij Ajax meer in het krachthonk, dus dat is een fabeltje. Blijkbaar wordt dat zomaar door mensen de wereld in gegooid. Dat mag, maar het is niet de waarheid."

Door de benauwde overwinning op Lokomotiv gaat Juventus met zeven punten aan kop in groep D. De ploeg van trainer Maurizio Sarri wordt op de voet gevolgd door Atlético Madrid (eveneens zeven punten, minder doelsaldo), terwijl Lokomotiv (drie punten) en Bayer Leverkusen (puntloos) op grotere afstand staan.

Matthijs de Ligt in duel met de Portugees Éder. (Foto: Getty Images)

