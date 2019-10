Paris Saint-Germain en Bayern München hebben dinsdag met hun derde zege weer een stap gezet richting de achtste finales van de Champions League. Tottenham Hotspur haalde voor eigen publiek uit tegen Rode Ster Belgrado.

PSG won met 0-5 op bezoek bij Club Brugge, waar Ruud Vormer ontbrak door een schorsing. Kylian Mbappé, die pas in de 52e minuut in het veld kwam, maakte een hattrick namens de bezoekers en Mauro Icardi was tweemaal trefzeker.

Door de overwinning gaat Paris Saint-Germain met negen punten stevig aan kop in groep A. De Franse kampioen was bij een gelijkspel tussen Galatasaray en Real Madrid al zeker geweest van een plek in de achtste finales.

Real won echter met 0-1 in Istanboel door een doelpunt van Toni Kroos. 'De Koninklijke' herstelde zich daarmee van het teleurstellende gelijkspel tegen Club Brugge (2-2) en heeft vijf punten achterstand op PSG.

Ryan Babel maakte de negentig minuten vol bij Galatasaray en Ryan Donk werd in de rust gewisseld. De Turken zijn hekkensluiter in deze poule.

Stand groep A 1. Paris Saint-Germain 3-9 (9-0)

2. Real Madrid 3-4 (3-5)

3. Club Brugge 3-2 (2-7)

4. Galatasaray 3-1 (0-2)

Corentin Tolisso maakte de derde treffer voor Bayern München tegen Olympiacos. (Foto: Pro Shots)

Moeizame overwinning Bayern in Piraeus

In groep B boekte Bayern een moeizame zege bij Olympiacos: 2-3. De Duitse kampioen kwam in Griekenland verrassend op achterstand door Youssef El Arabi, maar Robert Lewandowski bracht zijn ploeg nog voor rust langszij.

In de tweede helft vond Lewandowski opnieuw het net en bezorgde Corentin Tolisso 'Der Rekordmeister' een 1-3-voorsprong. Guilherme bracht de spanning daarna weer terug, maar een punt zat er niet meer in voor Olympiacos. Hierdoor gaat Bayern met negen punten aan kop.

In dezelfde poule herstelde Tottenham zich met een 5-0-zege op Rode Ster van de 2-7-nederlaag tegen Bayern in de vorige groepswedstrijd. De Engelsen boekten tevens hun eerste overwinning in alle competities sinds 28 september.

Son Heung-min en Harry Kane scoorden ieder tweemaal voor de 'Spurs' en Erik Lamela maakte de andere treffer. Bij Rode Ster deed Rajiv van La Parra tot acht minuten voor tijd mee. Tottenham heeft nu vijf punten achterstand op Bayern.

Stand groep B 1. Bayern München 3-9 (13-4)

2. Tottenham Hotspur 3-4 (9-9)

3. Rode Ster Belgrado 3-3 (3-9)

4. Olympiacos 3-1 (5-8)

