Matthijs de Ligt en Juventus hebben dinsdag een benauwde 2-1-overwinning geboekt op Lokomotiv Moskou in groep D van de Champions League. Coach Peter Bosz verloor eerder op de avond in dezelfde poule opnieuw met Bayer Leverkusen.

Met De Ligt als basisspeler kwam Juventus thuis tegen Lokomotiv in de eerste helft op achterstand door een treffer van Aleksey Miranchuk en de Russen hielden die voorsprong lang vast.

Pas in de slotfase trok Juventus de overwinning alsnog naar zich toe. Paulo Dybala tekende met een mooi schot voor de gelijkmaker en zorgde vlak daarna ook voor de winnende treffer. De Italiaanse topclub ligt daarmee op koers voor de knock-outfase.

Eerder op de avond was Atlético Madrid-Bayer Leverkusen (1-0) het aanzien amper waard. De ploegen hielden elkaar redelijk in evenwicht en grote kansen waren er nauwelijks, tot Álvaro Morata in de slotfase toesloeg met een kopbal.

Bosz en Leverkusen hadden een goed resultaat keihard nodig, want de eerste twee wedstrijden in de groep gingen ook al verloren. Zowel Lokomotiv Moskou (1-2) als Juventus (3-0) was te sterk.

Stand groep D 1. Juventus 3-7 (7-3)

2. Atlético Madrid 3-7 (5-2)

3. Lokomotiv Moskou 3-3 (3-5)

4. Bayer Leverkusen 3-0 (1-6)

De Roon en Atalanta hard onderuit bij City

In groep C kent Manchester City voorlopig een probleemloze Champions League-campagne. De Engelse kampioen won met liefst 5-1 van het Atalanta Bergamo van basisspeler Marten de Roon, die met zijn club nog puntloos is.

Uit een strafschop van Ruslan Malinovsky nam Atalanta de leiding, maar door een hattrick van Raheem Sterling en twee goals van Sergio Agüero was van spanning uiteindelijk geen sprake. Wel kreeg City-invaller Phil Foden nog twee keer geel en dus rood.

Achter City zijn Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb - dat de groepsfase nog nooit overleefde - ook nog kansrijk om de knock-outfase in de Champions League te halen. De Oekraïners en de Kroaten speelden met 2-2 gelijk.

Shakhtar kwam op 1-0 dankzij Yevhen Konoplyanka, maar Daniel Olmo en Mislav Orsic (strafschop na een vreemde overtreding van keeper Andriy Pyatov) zorgden voor een ommekeer. In de slotfase tekende Dodo voor de gelijkmaker.

Stand groep C 1. Manchester City 3-9 (10-1)

2. Dinamo Zagreb 3-4 (6-4)

3. Shakhtar Donetsk 3-4 (4-6)

4. Atalanta Bergamo 3-0 (2-11)

