Peter Bosz en Bayer Leverkusen lijken overwintering in de Champions League al na drie duels in groep D te kunnen vergeten. Op bezoek bij Atlético Madrid werd dinsdag met 1-0 verloren. In poule C bleef Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagreb onbeslist: 2-2.

De wedstrijd tussen Atlético en Leverkusen in stadion Wanda Metropolitano was het aanzien amper waard. De ploegen hielden elkaar redelijk in evenwicht en grote kansen waren er nauwelijks, tot Álvaro Morata in de slotfase toesloeg met een kopbal.

Bosz en Leverkusen hadden een goed resultaat keihard nodig, want de eerste twee wedstrijden in de groep gingen ook al verloren. Zowel Lokomotiv Moskou (1-2) als Juventus (3-0) was te sterk.

Het Juventus van Matthijs de Ligt en Lokomotiv Moskou treffen elkaar later op dinsdagavond in de derde speelronde. De wedstrijd in Turijn begint om 21.00 uur.

Stand groep D 1. Atlético Madrid 3-7 (5-2)

2. Juventus 2-4 (5-2)

3. Lokomotiv Moskou 2-3 (2-3)

4. Bayer Leverkusen 3-0 (1-6)

Meer spektakel bij Shakhtar-Dinamo Zagreb

In tegenstelling tot Leverkusen liggen Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb nog wél op koers om de knock-outfase in de Champions League te halen. De Oekraïners en de Kroaten maakten er een leukere wedstrijd van dan in Madrid.

Shakhtar nam in de beginfase de leiding dankzij Yevhen Konoplyanka, maar Daniel Olmo en Mislav Orsic (strafschop na een vreemde overtreding van keeper Andriy Pyatov) zorgden voor een ommekeer. In de slotfase tekende Dodo voor de gelijkmaker.

Beide clubs hebben vier punten uit drie duels, wat vooral voor Zagreb knap is; de club overleefde de groepsfase van de Champions League nog nooit. Het andere duel in groep C, Manchester City-Atalanta, begint om 21.00 uur.

Stand groep C 1. Manchester City 2-6 (5-0)

2. Dinamo Zagreb 3-4 (6-4)

3. Shakhtar Donetsk 3-4 (4-6)

4. Atalanta Bergamo 2-0 (1-6)

