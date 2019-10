Tottenham Hotspur-Rode Ster ·

23' GOAL Olympiacos! 1-0



Olympiacos komt verrassend op voorsprong tegen Bayern München. Youssef El Arabi schiet de 1-0 binnen. Scheidsrechter Makkelie kijkt even op zijn horloge om te checken of de bal wel echt over de lijn is geweest en wijst dan toch naar de middenstip.