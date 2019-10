Ajax-Chelsea ·

Lampard laat nog niets los over zijn opstelling voor morgen. Callum Hudson-Odoi is fit genoeg om te starten, maar dat is nog geen garantie voor een basisplaats. "Alle jongens geven me het gevoel dat ze strijden voor hun plek, daar ben ik erg tevreden over." De trainer sluit zijn persconferentie af met de woorden dat hij niet bang is voor Ajax. "Maar ik heb wel heel veel respect voor ze."