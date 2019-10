Chelsea-manager Frank Lampard kan woensdag in het Champions League-duel met Ajax niet beschikken over middenvelders N'Golo Kanté en Ross Barkley. Desondanks vertrouwt hij op een goed resultaat in de Johan Cruijff ArenA.

Zowel Kanté (liesblessure) als Barkley (enkelkwetsuur) miste dinsdag de laatste training voor vertrek naar Amsterdam. Eerder was al bekend dat verdediger Andreas Christensen en middenvelder Ruben Loftus-Cheek niet beschikbaar zijn.

Ondanks de afwezigheid van een aantal spelers denkt manager Lampard dat zijn ploeg klaar is voor de confrontatie met Ajax. De voormalige topmiddenvelder is wel erg onder de indruk van de Amsterdammers.

"We hebben vertrouwen en zijn er hopelijk klaar voor. Wat Ajax vorig seizoen met een jonge ploeg heeft gepresteerd, is ongelooflijk. Het elftal is wat veranderd, maar is nog steeds heel gevaarlijk", zei hij tijdens zijn perspraatje.

"Ik geloof zelf óók in jonge spelers. Mensen zeggen dat ik bij Chelsea voor de jeugd kies omdat ik weinig opties heb, maar dat klopt niet. Ik heb bewust voor deze spelers gekozen."

Chelsea won vijf keer op rij

Chelsea kent een goede reeks richting de wedstrijd tegen Ajax, want de 'Blues' wonnen al vijf keer op rij. Zaterdag werd Newcastle United op Stamford Bridge met 1-0 verslagen door een doelpunt van linksback Marcos Alonso.

"Toch denk ik niet dat die vijf overwinningen iets zeggen over de wedstrijd van morgen", aldus Lampard. "Ik hoop alleen dat het voor wat extra vertrouwen zorgt. Verder is het een compleet andere uitdaging."

Ajax-Chelsea begint woensdag om 18.55 uur. De ploeg van trainer Erik ten Hag won de eerste twee duels in groep H, terwijl de formatie van Lampard een keer won en een keer verloor.

