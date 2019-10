Ajax-trainer Erik ten Hag begint woensdag als koploper van groep H vol vertrouwen aan het Champions League-duel met Chelsea, maar de Nederlandse coach vindt het overdreven om te zeggen dat de rijke Engelse topclub de underdog is voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"We zijn zelfbewust, moedig en gaan voor de winst. Maar ik blijf erbij dat Ajax geen favoriet is als we tegen een Premier League-club spelen", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie in Amsterdam.

Chelsea-manager Frank Lampard leek de huidige nummer vier van de Premier League zaterdag na de zege op Newcastle United (1-0) in de underdogrol te manoeuvreren. "Ajax heeft een heel sterk team, ze zullen ons problemen bezorgen", zei de Engelsman. "Dit duel wordt een grote test voor ons."

Ten Hag had dinsdag geen reactie op de woorden van Lampard. "Daar vind ik niks van. Ik ben alleen bezig om mijn eigen team zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd door een mooi plan te maken. Wat er elders gebeurt, vind ik niet zo belangrijk."

'Chelsea heeft geen veredeld jeugdteam'

Chelsea heeft dit seizoen, mede onder dwang van een transferverbod, een flinke verjonging doorgevoerd. Talenten als Fikayo Tomori, Mason Mount en Tammy Abraham spelen een belangrijke rol in de ploeg van Lampard. "Maar als je in de top van de Premier League staat, lijkt het me duidelijk dat je geen veredeld jeugdteam hebt", aldus Ten Hag.

Daley Blind, die namens Manchester United vier jaar in Engeland speelde, vindt dat Chelsea onder Lampard duidelijk van gezicht is veranderd. "Ze hebben een ander team, dat het goed doet. Je ziet in het spel terug dat ze van achteruit willen opbouwen en attractief voetbal willen spelen."

Ten Hag benadrukte dat het voor Ajax belangrijk zal zijn om het tempo van de wedstrijd te dicteren. "Dat betekent vooral dat we heel goed aan de bal moeten zijn en geduld moeten tonen, zodat we niet in het hoge tempo van Chelsea mee moeten."

Ziyech lijkt fit genoeg

Hakim Ziyech, die zaterdag in het moeizaam verlopen competitieduel met RKC Waalwijk (1-2-zege) na een uur werd gewisseld, lijkt fit genoeg om te kunnen starten tegen Chelsea. "Hakim traint vandaag mee en ik denk dat hij kan spelen", zei Ten Hag.

De trainer was duidelijk ontevreden over het spel van zijn ploeg tegen RKC, maar volgens Blind is de wedstrijd in Noord-Brabant niet al te lang nabesproken.

"We hebben het er na de wedstrijd en zondag kort over gehad. Het had een dure les kunnen zijn, we weten dat we goed zijn weggekomen en dat het beter moet. Daarom ben ik blij dat er woensdag een mooie wedstrijd op het programma staat."

Ajax gaat na zeges op Lille (3-0) en Valencia (0-3) met zes punten aan de leiding in groep H. Chelsea heeft drie punten door een nederlaag tegen Valencia (0-1) en een zege op Lille (1-2).

Ajax-Chelsea begint woensdag om 18.55 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan.

