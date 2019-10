Ajax wacht woensdag in de Champions League een krachtmeting met Chelsea, dat onder de leiding van clublegende Frank Lampard een nieuwe koers vaart. Met een onervaren coach, een aanvallende speelstijl en een groepje jeugdspelers in de basis bouwen 'The Blues' in rap tempo aan een nieuw imago.

Thuis verliezen van een directe concurrent en voor de vierde keer in zes wedstrijden punten verspelen; normaal gesproken is het dan crisis bij een topclub in de Premier League, maar niet bij Chelsea. In plaats van een massaal fluitconcert werd de ploeg van Lampard eind september na het laatste fluitsignaal tegen Liverpool (1-2) getrakteerd op een dankbaar applaus van de fans.

Het is tekenend voor de huidige status van de zesvoudig landskampioen. Na een - weliswaar succesvol - seizoen onder de in Londen weinig populaire Maurizio Sarri zorgt de van Derby County overgekomen Lampard voor een frisse wind. Dat zijn plannen niet direct tot goede resultaten leidden, namen de fans op de koop toe. Inmiddels kan Chelsea tegen Ajax al de zesde overwinning op rij boeken.

"Lampard is natuurlijk nog onervaren en het is afwachten of hij echt succesvol wordt als trainer, maar supporters vinden het geweldig dat er een clublegende aan het roer staat", zegt sportjournalist en Chelsea-watcher Oliver Harbord van Football London tegen NUsport.

"Onder Sarri werden er wel successen geboekt, maar het klikte niet tussen hem en de fans. Lampard heeft dat allemaal veranderd; de relatie tussen spelers, staf en fans kan niet beter. Onder Sarri was de opbouw traag, terwijl Lampard juist een hoog tempo hanteert en de bal snel wil verplaatsen. Het spel is er aantrekkelijker op geworden, dus in de ogen van de fans is er geen twijfel dat hij de juiste keuze is."

Jeugdspelers hebben vaste basisplaats

Chelsea staat er hoe dan ook anders voor dan vorig seizoen. 'The Blues' gunden sterspeler Eden Hazard zijn gewenste transfer naar Real Madrid, maar konden niet de markt op om een vervanger te halen. Door een straf van de FIFA mag Chelsea pas in de zomer van 2020 weer spelers aantrekken, al lijkt het transferverbod de huidige nummer vier van Engeland geen parten te spelen.

Sterker nog: Lampard maakt naast ervaren krachten als César Azpilicueta en Willian gretig gebruik van jeugdspelers. Verdediger Fikayo Tomori (21), voormalig Vitesse-middenvelder Mason Mount (20) en spits Tammy Abraham (22) speelden de laatste jaren allemaal op huurbasis bij andere clubs, maar hebben nu eindelijk een basisplaats bij de club waar ze ooit begonnen.

Toptalent Callum Hudson-Odoi (18) werd vorig seizoen al uit de jeugdopleiding overgeheveld en staat na zijn blessure ook 'gewoon' aan de aftrap, terwijl Abraham zich met acht treffers gedeeld topscorer mag noemen in de Premier League. Lampard durfde het zelfs al aan om de vier talenten dit seizoen ondanks hun gebrek aan ervaring te laten debuteren in de Champions League.

"Het is verfrissend om te zien dat jeugdspelers bij Chelsea de kans krijgen en er ook nog eens aanvallend wordt gespeeld", zegt Harbord. "Het voelt alsof Chelsea onder Lampard echt iets moois aan het bouwen is. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar je merkt duidelijk een positieve sfeer op Stamford Bridge. De supporters zijn heel benieuwd welke kant het opgaat."

Frank Lampard is bezig aan zijn eerste maanden als coach van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Chelsea vindt weg naar boven

Na een moeizame seizoenstart met teleurstellende wedstrijden tegen onder meer Manchester United (4-0), Leicester City (1-1), Sheffield United (2-2) en Valencia (0-1) werken nu eindelijk ook de resultaten mee. De ploeg van Lampard won de laatste vijf wedstrijden en staat nu vierde in de Premier League.

De komende twee wedstrijden tegen Ajax - de Amsterdammers komen op 5 november op bezoek in Londen - worden normaal gesproken cruciaal voor de aspiraties van Chelsea om de laatste zestien van de Champions League te bereiken. Harbord verwacht in ieder geval een aantrekkelijk duel in de Johan Cruijff ArenA.

"Chelsea wil domineren in Amsterdam en zal Ajax niet toestaan om het positiespel te spelen. De kracht ligt bij de snelle jongens voorin. Hudson-Odoi is in mijn ogen duidelijk de gevaarlijkste speler, terwijl ook Abraham productief is dit seizoen. Scoren is het probleem dan ook niet, maar het elftal is defensief wel kwetsbaar."

De wedstrijd tussen Ajax en Chelsea begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. Lampard kan tegen de Eredivisie-koploper niet beschikken over de geblesseerde middenvelders N'Golo Kanté en Ross Barkley.

Stand in groep H 1. Ajax 2-6 (+6)

2. Valencia 2-3 (-2)

3. Chelsea 2-3 (0)

4. Lille OSC 2-0 (-4)

