Edwin van der Sar heeft er geen goed woord voor over dat Ajax begin november geen supporters mag meenemen naar Londen voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League. Volgens de algemeen directeur is de kans dan ook groot dat de Amsterdammers in beroep gaan.

De tuchtcommissie van de UEFA besloot de fans van Ajax uit te sluiten vanwege ongeregeldheden bij het vorige Europese uitduel met Valencia (0-3), toen er vernielingen zijn aangericht. Ajax moet daarnaast een boete van 50.000 euro betalen.

"Over onze aanhang wordt veel gezegd en geschreven, maar de straf van de UEFA vind ik heel onverdiend en teleurstellend", zegt Van der Sar dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

"In het stadion heerste een prima sfeer en voor onze supporters in Spanje had ik alleen maar complimenten. Er is één relletje buiten het stadion geweest en dat had niets met onze officiële supporters te maken. De kans dat we in beroep gaan is dan ook groot."

Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de incidenten tijdens de uitwedstrijd van vorig seizoen tegen Benfica (1-1). Die is nu omgezet in een definitieve sanctie. Gaan de fans binnen een jaar weer in de fout, dan volgt dezelfde straf.

Van der Sar hekelt vuurwerk in Waalwijk

Na de bekendmaking van de straf door de UEFA gaf Ajax al aan dat de club om aanvullende informatie had gevraagd bij de Europese voetbalbond. Daarna zou gekeken worden of er beroep wordt aangetekend, iets wat dus inderdaad lijkt te gebeuren.

Overigens gingen de supporters van Ajax zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-2) wel in de fout. De aanhang van de koploper stak in de tweede helft het nodige vuurwerk af in het Mandemakers Stadion.

"Het vuurwerk dat tijdens de wedstrijd tegen RKC door Ajax-fans is gebruikt, keur ik af. Daar help je niemand mee. Op deze manier luistert echt niemand naar je en nu hangt ons ook in Nederland een straf boven het hoofd", besluit Van der Sar.

Ajax, met zes punten uit twee wedstrijden koploper in groep H van de Champions League, komt woensdag al voor eigen publiek in actie tegen Chelsea. Het duel op Stamford Bridge volgt op dinsdag 5 november.

Stand in groep H 1. Ajax 2-6 (+6)

2. Valencia 2-3 (-2)

3. Chelsea 2-3 (0)

4. Lille OSC 2-0 (-4)

