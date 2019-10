Ajacied Joël Veltman denkt niet dat het matige optreden van zaterdag tegen RKC Waalwijk (1-2-zege) door gaat werken in de thuiswedstrijd van woensdag tegen Chelsea. De verdediger verwacht dat de Amsterdammers dan een stuk beter voor de dag komen.

"De wedstrijd tegen RKC vergeet je gewoon. Natuurlijk moeten we daarvan leren, maar Chelsea dat op bezoek komt in de Champions League is totaal iets anders. Dat duel staat op zich", zegt Veltman.

Ajax speelde tegen RKC een van de slechtste wedstrijden van dit seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag liet zich met enige regelmaat aftroeven door de hekkensluiter van de Eredivisie en ontsnapte in de slotfase met kunst- en vliegwerk aan puntenverlies.

"We laten het wel structureel zien in de Champions League. We spelen dan gewoon ons eigen spelletje, zoals we dat ook tegen RKC deden in de openingsfase van de tweede helft", vertelt Veltman.

"Iedereen deed daarin wat 'ie moest doen. Dan maakt het niet uit of je nou speelt tegen RKC of Chelsea. Dan zijn we gewoon een heel goed team met veel kwaliteiten. Er komt ook altijd iets extra's in je naar boven in de Champions League."

'Van onderschatting zal geen sprake zijn'

Chelsea heeft afgelopen zomer deels noodgedwongen aan verjonging gedaan in de selectie. De Londenaren konden door een transferverbod geen spelers kopen en geven daarom dit seizoen veel jeugdspelers een kans.

"Van onderschatting zal geen sprake zijn. Chelsea blijft Chelsea. Ze hebben zeker nog wel wat goede spelers. Ik heb vooral naar hun spits gekeken, de 22-jarige Tammy Abraham. Hij is een paar keer verhuurd, maar doet het nu heel goed", weet Veltman.

Ajax kan tegen Chelsea een grote stap zetten naar de knock-outfase van de Champions League. De hoofdstedelingen leiden in groep H met zes punten uit twee wedstrijden en hebben een voorsprong van drie punten op Chelsea en Valencia en zes op Lille OSC.

"Ik weet niet of we het met deze stand verplicht zijn om door te gaan, die druk wordt vooral van buitenaf opgelegd, maar natuurlijk willen we dat wel. Zeker na vorig seizoen, dan wil je niet al uitgeschakeld zijn na de groepsfase", aldus Veltman.

Ajax-Chelsea begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan, die Veltman twee jaar geleden rood gaf bij Schalke 04-Ajax (3-2) in de kwartfinales van de Europa League.