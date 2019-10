Chelsea-spits Tammy Abraham geeft hoog op van Ajax, de komende tegenstander in de Champions League. De revelatie van de Engelse topclub ziet veel overeenkomsten tussen beide ploegen.

"Het is een heel, heel, heel grote wedstrijd voor ons. Ajax lijkt op ons. Ze hebben ook veel jonge spelers die de bal graag willen hebben en aanvallend spelen", zegt Abraham maandag op de site van Chelsea richting het duel van woensdag.

"Als ze de bal niet hebben, willen ze die zo snel mogelijk terug. We weten dat we het niet makkelijk gaan krijgen, maar ik geloof in mezelf en de ploeg. Hopelijk zetten we een goed resultaat neer."

Ajax begon het Champions League-seizoen uitstekend met overwinningen op Lille (3-0) en Valencia (0-3) en gaat aan de leiding in poule H. Chelsea verloor met 0-1 van Valencia en won vervolgens mede dankzij een goal van Abraham met 1-2 bij Lille.

De 22-jarige Abraham beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Chelsea. De spits krijgt het vertrouwen van manager Frank Lampard en scoorde in twaalf officiële duels al negen keer.

'We moesten diep gaan in Lille'

Volgens Abraham heeft Chelsea veel vertrouwen geput uit de uitoverwinning op Lille. De Engelsman is ervan overtuigd dat ook in de Johan Cruijff ArenA gewonnen kan worden.

"Dankzij de overwinning in Lille, waar het ook niet makkelijk was, doen we weer mee. We moesten daar diep gaan. Waarom zouden we tegen Ajax niet hetzelfde kunnen doen?"

Ajax-Chelsea begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. Chelsea won zaterdag in de laatste test voor het Champions League-duel met 1-0 van Newcastle United. Ajax boekte een benauwde 1-2-zege bij RKC Waalwijk.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League