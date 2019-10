Real Madrid heeft vrijdag in een verklaring bestreden dat keeper Thibaut Courtois dinsdag in het Champions League-duel met Club Brugge (2-2) werd gewisseld vanwege paniekaanvallen. 'De Koninklijke' reageert daarmee op verhalen in de media.

Courtois, die tijdens de rust bij een verrassende 0-2-achterstand in de kleedkamer achterbleef, kreeg na de wedstrijd flinke kritiek van de Spaanse pers. Er werd bovendien geschreven dat hij last had van angstaanvallen.

"Bij onze speler is nooit vastgesteld dat hij met paniekaanvallen kampt, dus die informatie is absoluut onjuist", meldt Real, dat benadrukt dat Courtois werd vervangen omdat hij diarree en uitdrogingsverschijnselen had.

De 27-jarige Belg kwam vorig jaar zomer over van Chelsea. Hoewel hij eerste keeper is, maakte hij nog geen geweldige indruk in het shirt van Real Madrid.

Tegen Club Brugge werd in de tweede helft een nederlaag voorkomen door doelpunten van Sergio Ramos en Casemiro. Aan de gelijkmaker van Casemiro, die raak schoot uit een vrije trap, ging een overtreding van Ruud Vormer vooraf.

Het duel krijgt voor de Brugge-aanvoerder mogelijk een staartje. Hij is al voor één duel geschorst omdat hij voor zijn overtreding een tweede gele kaart (en dus rood) kreeg, maar wordt door de UEFA mogelijk ook nog gestraft vanwege grof taalgebruik richting de scheidsrechter.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League