Chelsea-manager Frank Lampard is zeer te spreken over de 1-2-overwinning op Lille in de groepsfase van de Champions League. De Engelsman is blij dat hij met zijn ploeg in het spoor van het sterk gestarte Ajax blijft.

"Want Ajax heeft een duidelijk signaal afgegeven door twee keer te winnen. Deze overwinning zorgt voor vertrouwen, maar het harde werk begint nu pas", zei de 41-jarige coach van de Londenaren woensdag na de wedstrijd in het Stade Pierre-Mauroy tegen BT Sport.

Chelsea had de eerste groepswedstrijd, in eigen huis tegen Valencia, met 0-1-verloren en lange tijd leek de Engelse club ook bij Lille niet te gaan winnen. De Braziliaan Willian maakte in de 78e minuut de winnende treffer na een 1-1-ruststand.

"Dit geeft een zeer goed gevoel", vervolgde Lampard. "We wisten dat dit een lastige wedstrijd zou worden, zeker na de nederlaag tegen Valencia. Daarnaast was het voor een aantal spelers de eerste keer dat ze een Europese uitwedstrijd speelden."

Chelsea wacht dubbele ontmoeting met Ajax

De 22-jarige Tammy Abraham is een van de smaakmakers bij Chelsea dit jaar. De Engelse aanvaller opende tegen Lille de score en staat dit seizoen al op acht doelpunten in tien wedstrijden.

"Hij is gretig en op zoek naar doelpunten, is fysiek heel sterk en geeft altijd alles voor het elftal. Er zijn nog veel dingen die beter kunnen, maar hij is zonder meer goed bezig", aldus Lampard over zijn pupil. "Dit was zijn eerste treffer in de Champions League en hopelijk blijft het daar niet bij."

Met drie punten uit twee wedstrijden staat Chelsea voorlopig derde in poule H, achter Ajax en Valencia. De Champions League-winnaar van 2012 wacht nu een dubbele confrontatie met de Amsterdammers (23 oktober in de Johan Cruijff ArenA en 5 november op Stamford Bridge).