Lionel Messi is blij dat hij woensdag voor het eerst sinds zijn rentree na een blessure een wedstrijd vol maakte bij FC Barcelona. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar won met de Catalanen met 2-1 van Internazionale in de Champions League.

"Ik voel me goed en ben blij dat ik weer een hele wedstrijd heb kunnen spelen. Ik wilde de negentig minuten vol maken om te zien of ik nog last zou krijgen van mijn blessure", aldus Messi, die niet tot scoren kwam in Camp Nou.

"Ik heb nog niet echt wedstrijdritme, maar hoe meer volledige wedstrijden ik speel, hoe sneller dan komt."

De 32-jarige Messi miste de eerste wedstrijden van het seizoen vanwege een voetblessure. Vorige maand maakte hij zijn rentree, maar vrij snel daarna zat een lichte dijbeenblessure hem dwars.

Met ook Frenkie de Jong in de basis stond Barcelona woensdag tegen Inter halverwege op achterstand door een doelpunt van Lautaro Martínez. Na rust stelden de Spanjaarden dankzij twee treffers van Luis Suárez orde op zaken.

'Na rust waren we meer een eenheid'

Messi, die bij de winnende goal in de 84e minuut de assist gaf, vond dat er in de eerste helft te veel fout ging bij Barcelona. "We lieten Inter te veel komen, ze drongen ons terug", zei hij.

"Na rust waren we meer een eenheid. Deze overwinning is belangrijk, omdat we in een zware poule zitten. We moesten diep gaan, want Inter heeft dit seizoen een goede ploeg."

De overwinning betekent dat Barcelona in poule F samen met Borussia Dortmund op vier punten staat. Inter en Slavia Praag pakten allebei een punt. De volgende speelronde is over drie weken.

Zondag krijgt Messi een nieuwe kans om een hele wedstrijd te spelen. Barcelona krijgt dan bezoek van Sevilla, de werkgever van Luuk de Jong.

