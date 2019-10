Manager Jürgen Klopp is opgelucht dat Liverpool woensdag de zege naar zich toetrok in het bizarre Champions League-duel met Red Bull Salzburg. De Engelsen verspeelden een 3-0-voorsprong, maar wonnen toch nog met 4-3.

Na iets meer dan een half uur was het dankzij Sadio Mané, Andrew Robertson en Mohamed Salah al 3-0. Vlak voor en vlak na rust kwam Salzburg sterk terug, waarna Salah er in de 69e minuut 4-3 van maakte.

"Andere teams zouden het misschien opgeven bij een 3-0-achterstand op Anfield, maar Salzburg liet zich niet gek maken. We zetten de deur op een kier en zij renden door die deur heen", aldus Klopp.

"Dit is achteraf een heel belangrijke les voor ons, al had ik liever gezien dat we tijdens de wedstrijd al iets leerden. Voor hetzelfde geld hadden we met 3-4 verloren."

Salzburg is verrassend sterk aan de Champions League begonnen, want in het eerste groepsduel werd KRC Genk met liefst 6-2 verslagen. Liverpool begon met een 2-0-nederlaag bij Napoli.

'Wist al dat we nog moesten verbeteren'

De 52-jarige Klopp neemt zijn ploeg weinig kwalijk en is vooral blij dat Liverpool de eerste overwinning van het Champions League-seizoen te pakken heeft.

"Ik wist al dat we nog veel te verbeteren hadden en waarschijnlijk heeft iedereen dat nu gezien. In het eerst half uur waren we bijna beter dan ooit en hadden we nog vaker dan drie keer kunnen scoren", aldus de Duitser.

"Daarna veranderde Salzburg van systeem. Normaal gesproken is dat niet zo'n probleem, maar nu wel. Op de een of andere manier veranderde onze aanpak, waarbij niet iedereen op één lijn zat."

Salzburg-coach Jesse Marsch had ondanks de nederlaag genoten. "Het was echt een leuke wedstrijd. Na de 3-3 waren we wat vermoeid. Ik ben echt trots op mijn spelers en hoop dat we erin slagen om uiteindelijk de knock-outfase te halen."

Over drie weken is de volgende Champions League-speelronde, waarin Liverpool bij KRC Genk op bezoek gaat en Salzburg thuis tegen Napoli speelt.

