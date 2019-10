Daley Blind is trots op de uitstekende start van Ajax in de Champions League. De halvefinalist van vorig jaar staat na twee groepsduels op zes punten, met een doelsaldo van 6-0.

"Met dit elftal hebben we doorgebouwd. De nieuwelingen zijn goed opgevangen, kennen onze speelstijl en hebben zich snel aangepast. Dan kun je opnieuw tot grote hoogtes komen", aldus Blind bij FOX Sports.

De verdediger, die eerder deze week vader werd van een zoon, zag dat Ajax het woensdag op bezoek bij Valencia ondanks de 0-3-zege vooral in de eerste helft moeilijk had.

"Er was in de eerste helft genoeg te zeggen. Valencia was heel gevaarlijk over de linkerkant, dat hadden we niet helemaal onder controle. Ze misten een penalty en raakten ook nog de paal, daar kwamen we goed weg", aldus de Amsterdammer.

"We hebben het geluk een beetje afgedwongen. Bij vlagen speelden we heel goed, maar er waren ook momenten waarop het beter kan. We blijven kritisch, maar kunnen ook genieten van deze zege."

'Heerlijk om met Veltman samen te spelen'

Blind vormde vorig seizoen een sterk verdedigingsduo met Matthijs de Ligt, die deze zomer naar Juventus vertrok. Dit seizoen staat hij centraal naast Joël Veltman en dat beviel hem ook tegen Valencia weer uitstekend.

"Joël vult het fantastisch in. We kennen elkaar al heel lang, we zijn goede maatjes en kennen elkaar door en door. Het voelt heerlijk om met hem samen te spelen", aldus Blind, die geniet van de goede Champions League-start van Ajax.

"We staan er heel goed voor en daar moeten we trots op zijn, al moeten we er in de volgende wedstrijd ook weer staan. We moeten onszelf blijven verbeteren."

Ajax won het eerste duel in groep H met 3-0 van Lille. De volgende wedstrijd is op 23 oktober, wanneer Chelsea naar de Johan Cruijff ArenA komt. Komende zondag gaat Ajax in de Eredivisie op bezoek bij ADO Den Haag (aftrap: 12.15 uur).

