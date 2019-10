Hakim Ziyech is trots op zijn prachtige doelpunt van woensdag tegen Valencia in de Champions League. De middenvelder boekte met Ajax een royale 0-3-overwinning in Spanje.

Al in de achtste minuut van het duel in Estadio Mestalla trok Ziyech vanaf de rechterkant naar binnen, waarna hij Valencia-keeper Jasper Cillessen verraste met een schot in de verre hoek.

"Ik zag de ruimte om te schieten. Ik raakte hem lekker en zag vervolgens de bal net op tijd dalen. Het was een mooie goal. Ja, ik denk wel de mooiste goal uit mijn carrière. Dat ligt ook aan het podium en het moment van de wedstrijd", aldus Ziyech tegen het AD.

De uitblinker erkende dat het Ajax niet tegenzat. "We waren heel efficiënt in de kansen die we kregen. We konden niet goed druk zetten, waardoor een speler van Valencia vaak vrij stond. Maar aan de andere kant konden wij weer toeslaan in de counter", zeg hij.

"We hadden geluk dat zij die strafschop misten. En na rust werden we ook nog even gered door André Onana. Dat deed hij vaker. Als Valencia de 1-2 had gemaakt, zouden ze er weer geloof in krijgen."

'We weten dat we altijd scoren'

Na de openingstreffer van Ziyech werd het nog voor rust 0-2 dankzij Quincy Promes. Tussendoor schoot Valencia-aanvoerder Dani Parejo een strafschop hoog over. In de tweede helft tekende Donny van de Beek voor de eindstand. Eerder won Ajax al met 3-0 van Lille.

"We geloofden erin. Dat is het belangrijkste. We weten wat onze kracht is en zijn niet bang. Het maakt niet uit wie de tegenstander is. We spelen gewoon ons eigen spel. En we weten dat we altijd scoren, uit en thuis", aldus Ziyech.

"Dan is het zaak om geen tegendoelpunt te krijgen. Natuurlijk zijn we na vorig seizoen kwaliteit kwijtgeraakt. Maar we hebben er ook kwaliteit voor teruggekregen. Daar moeten we het mee doen en elke wedstrijd proberen we het uiterste eruit te halen."

De status van een Europese topclub heeft Ajax nog niet, vindt Ziyech. "Zo zien we onszelf niet. Dat is ook onze kracht. We blijven heel normaal. Ook al hebben we nu twaalf uitduels in Europa niet verloren, we kijken niet naar de cijfers. Met een favorietenrol zijn we ook niet bezig. Elke wedstrijd moeten we het gewoon opnieuw laten zien."

De volgende wedstrijd van Ajax is zondag, wanneer ADO Den Haag om 12.15 uur de tegenstander is in Den Haag. Het volgende Champions League-duel is op 23 oktober. Chelsea komt dan op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

