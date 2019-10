Erik ten Hag beseft dat Ajax woensdag met de ruime zege op bezoek bij Valencia (0-3) een goede stap heeft gezet naar de knock-outfase van de Champions League, maar de coach waakt voor gemakzucht.

"We hebben nu twee keer met 3-0 gewonnen, maar het gaat ook een keer de andere kant opvallen. We zullen keihard moeten blijven vechten om door te gaan in deze poule en dat is natuurlijk wel wat we absoluut willen", zei Ten Hag voor de camera van Veronica.

"We zijn er nog niet. We hebben vandaag af en toe wat geluk gehad, maar ik vind het wel een verdiende overwinning. We hebben bij vlagen goed gespeeld en voor elkaar gevochten. Het is duidelijk dat het beter moet qua pressing en verdedigen, maar dat zijn dingen voor de volgende wedstrijd."

Ajax had tegen Valencia met name in de eerste helft over geluk niet te klagen. De Amsterdammers stonden halverwege op een 0-2-voorsprong omdat de eerste twee kansen meteen raak waren en Valencia veel kansen onbenut liet, waaronder de strafschop van Daniel Parejo bij een 0-1-stand.

"We slaagden er niet in om druk te houden op het middenveld. Dat had ook te maken met onze rechterkant. Daar liep het niet altijd even goed. Maar Valencia is ook een geweldige ploeg. Als je tegen hen de zaken niet op orde hebt, dan kom je in de problemen", aldus Ten Hag.

Ten Hag genoot van doelpunt Ziyech

Ten Hag genoot wel volop van de 0-1 van Hakim Ziyech in de achtste minuut. De aanvaller passeerde Jasper Cillessen van een meter of 25 met een geweldig schot dat in de bovenhoek verdween.

"We weten dat hij dat kan omdat hij over een fenomenale traptechniek beschikt. Maar dan moet je hem wel vrij spelen. We wisten dat de ruimtes daar lagen en daar speelden we ook op. Hakim was vandaag briljant."

Ten Hag baalde wel van de manier waarop Quincy Promes bij zijn wissel een gele kaart pakte. De aanvaller verliet het veld bewust aan de verkeerde kant om tijd te rekken, tot ergernis van scheidsrechter Daniele Orsato én de Ajax-coach.

"Dat was niet verstandig en moet hij niet doen, want het kan in het vervolg nadelig zijn voor ons", vond de coach, die Promes tegen Valencia de voorkeur gaf boven David Neres. "We hebben iedereen nodig en het ligt allemaal heel dicht bij elkaar."

Ajax staat door de ruime overwinning op Valencia fier aan kop in groep H met zes punten uit twee wedstrijden, drie meer dan naaste belagers Chelsea en Valencia. Lille is na twee duels nog puntloos.

