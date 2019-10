Donny van de Beek vindt dat Ajax in het Champions League-duel met Valencia voor rust het nodige geluk heeft gehad. De Amsterdammers wonnen woensdag ondanks een sterke eerste helft van de Spanjaarden met 0-3 in Estadio Mestalla.

"Dit is niet normaal. 3-0, daar teken je vooraf voor", jubelde Van de Beek na afloop van de wedstrijd bij Veronica. "Maar als je naar de eerste helft kijkt, komen we goed weg."

Hakim Ziyech bracht Ajax vroeg in de wedstrijd met een geweldig afstandsschot op voorsprong, waarna Daniel Parejo een penalty miste namens Valencia. Na de 0-2 van Quincy Promes raakte Rodrigo de paal namens de thuisploeg, die voor rust nog meer kansen onbenut liet.

"Ik was onder de indruk van hun speelwijze in de eerste helft. Ze speelden heel goed voetbal", aldus Van de Beek. "We kwamen door een geweldige goal op voorsprong, maar in de eerste helft stonden we bij het drukzetten helemaal verkeerd. In de tweede helft hebben we dat anders aangepakt."

'We hadden misschien nog een goal kunnen maken'

Halverwege de tweede helft zorgde Van de Beek zelf voor de beslissing. Hij schoof de bal langs Jasper Cillessen na een pass door het midden van Dusan Tadic en vergeleek zijn treffer met die van vorig Champions League-seizoen tegen Tottenham Hotspur.

"Het was een beetje 'Spurs'-achtig en het was een geweldige pass van Dusan", prees hij Tadic. "Wij hebben altijd al die klik en hij ziet precies wanneer ik wegloop."

In het laatste deel van de wedstrijd kwam Ajax niet meer in de problemen. "We hadden de laatste twintig minuten meer ruimte. Zij zaten er doorheen, al hadden we misschien nog een goal kunnen maken."

Door de overwinning gaat Ajax met zes punten aan kop in groep H. De voorsprong op nummer twee Chelsea en nummer drie Valencia is drie punten. Op 23 oktober vervolgt de ploeg van coach Erik ten Hag de groepsfase met de thuiswedstrijd tegen Chelsea.

