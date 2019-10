Ajax heeft woensdag uitstekende zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers hadden de eerste wedstrijd al met 3-0 van Lille gewonnen en waren ditmaal met 0-3 te sterk voor Valencia.

Ajax stond halverwege al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Hakim Ziyech (subliem afstandsschot) en Quincy Promes (intikker), waarna het na rust ook nog eens 0-3 werd dankzij een treffer van Donny van de Beek na een mooie aanval.

De overwinning van Ajax was verdiend, al kwamen de Amsterdammers ook een paar keer goed weg. De ploeg had onder meer het geluk dat Valencia-aanvoerder Dani Parejo bij een 0-1-stand een strafschop miste.

Door de zege zette Ajax een stap naar de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft na twee groepswedstrijden al zes punten en een voorsprong van drie punten op Valencia en Chelsea en zes punten op Lille OSC.

Chelsea won namelijk woensdag op bezoek bij Lille nipt met 1-2. De Londenaren kwamen op voorsprong door Tammy Abraham en trokken na de gelijkmaker van Victor Osimhen in de slotfase aan het langste eind dankzij Willian.

Ajax begint geweldig tegen Valencia

Ajax begon geweldig aan de wedstrijd tegen Valencia. De bezoekers kregen in de eerste minuut al een grote kans, maar nadat Van de Beek op Jasper Cillessen stuitte en Promes de lat raakte, werd er alsnog gevlagd voor buitenspel.

Daarna drukte Ajax door en was het in de achtste minuut alsnog 0-1. Ziyech haalde van een meter of 25 uit en de bal verdween op schitterende wijze in de bovenhoek achter Cillessen, die nog wel een hand tegen de bal kreeg, maar kansloos was.

De voorsprong deed het spel van Ajax geen goed. Het elftal van Ten Hag liet zich terugzakken, waardoor Valencia het initiatief over kon nemen en met een strafschop een uitgelezen mogelijkheid kreeg om op 1-1 te komen.

Na een domme overtreding van Edson Álvarez op Gonçalo Guedes mocht aanvoerder Parejo vanaf elf meter aanleggen, maar hij faalde hopeloos door de bal de tweede ring in te schieten.

Valencia hield ondanks die tegenvaller een overwicht, maar was niet scherp in de afronding. Zo volleerde Guedes ter hoogte van de zestienmeter over en schoot Maximiliano Gomez in kansrijke positie recht op de uitblinkende André Onana.

Ajax verdubbelt uit het niets voorsprong

Ajax was het even kwijt, maar verdubbelde in de 34e minuut uit het niets de voorsprong. Promes kreeg de bal via Dusan Tadic en Van de Beek wat gelukkig voor zijn voeten, maar hij liet Cillessen wel voor de tweede keer in mineur achter.

Na de 0-2 ging Valencia op zoek naar de aansluitingstreffer, waarbij de Spanjaarden pech hadden in de afronding. Zowel Rodrigo als Gomez raakte de paal en bovendien onderscheidde keeper Onana zich bij een poging van Ferran Torres.

Ajax kon pas na een uur spelen weer wat op adem komen en dat resulteerde in de 67e minuut in de 0-3. Nadat Tadic en Promes al goede kansen hadden laten liggen, trof Van de Beek na geweldig voorbereidend werk van Tadic wél doel.

De wedstrijd was daarmee gespeeld. Valencia was murw gebeukt en Ajax kon zich wat gemakzucht veroorloven. Van de Beek (stiftje van lijn gehaald) en Lisandro Martínez (afstandsschot op de paal) zorgden nog bijna voor de 0-4, maar dat was te veel van het goede geweest.