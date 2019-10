Frenkie de Jong heeft woensdagavond met FC Barcelona de eerste zege geboekt in groep F van de Champions League. De Catalanen wonnen met 2-1 van het Internazionale van Stefan de Vrij. Memphis Depay hielp Olympique Lyon aan drie punten en Liverpool boekte een zwaarbevochten overwinning op Red Bull Salzburg.

Inter kende een droomstart tegen Barcelona, want na twee minuten stond het al 0-1 door een treffer van Lautaro Martínez. De aanvaller werd aan de linkerkant weggestuurd door Alexis Sánchez en schoof de bal fraai in de verre hoek, net buiten het bereik van doelman Marc-André Ter Stegen.

Barcelona speelde niet naar behoren, maar kwam een kwartier na rust wel op gelijke hoogte via Luis Suárez. De oud-Ajacied nam een voorzet van Arturo Vidal in één keer op zijn voet en volleerde de bal op schitterende wijze in de rechterhoek. Suárez was vlak voor tijd ook verantwoordelijk voor de winnende treffer na een slimme actie.

Het bleef ook bij 2-1 in Camp Nou, waar De Jong en De Vrij de negentig minuten volmaakten. Barcelona begon de groepsfase twee weken geleden met een doelpuntloos gelijkspel tegen Borussia Dortmund en staan nu dus op vier punten.

De Duitsers wonnen eerder op woensdag met 0-2 bij Slavia Praag door twee treffers van Achraf Hakimi. De middenvelder dribbelde in de 35e minuut vanaf de rechterkant het strafschopgebied binnen, omspeelde de uitgekomen keeper Ondrej Kolár en schoot de bal hoog in het doel: 0-1.

Na rust was Slavia Praag weer de betere ploeg in de door Björn Kuipers gefloten wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit in Praag. De Nederlandse aanvaller Mick van Buren deed na rust als invaller een half uur mee bij de thuisploeg en zag Dortmund vlak voor tijd in de omschakeling nog de 0-2 maken via opnieuw Hakimi.

Stand in groep F 1. Borussia Dortmund 2-4 (+2)

2. FC Barcelona 2-4 (+1)

3. Slavia Praag 2-1 (-2)

4. Internazionale 2-1 (-1)

Borussia Dortmund won met 0-1 bij Slavia Praag. (Foto: Pro Shots)

Memphis scoort voor winnend Lyon

In groep G droeg Memphis Depay met een doelpunt bij aan de zege van Olympique Lyon bij RB Leipzig. De Fransen zegevierden met 0-2 in de Red Bull Arena, waar Memphis als basisspeler 79 minuten meedeed.

De Oranje-international profiteerde na elf minuten van knullig balverlies achterin bij Leipzig en rondde koeltjes af. Martin Terrier gooide het duel in de 65e minuut op slot, waardoor Lyon nog altijd ongeslagen is in de Champions League.

De 25-jarige Memphis schoot tegen Leizpig al zijn zesde treffer van het seizoen binnen. Hij kwam twee weken geleden ook tot scoren in het eerste groepsduel van Lyon tegen FC Zenit (1-1).

De andere wedstrijd in groep G ging woensdagavond tussen Zenit en Benfica en eindigde in een 3-1-overwinning voor de Russen. De 3-1 van Benfica viel pas vijf minuten voor tijd en dus veel te laat om nog terug in de wedstrijd te komen.

Stand in groep G 1. FC Zenit 2-4 (+2)

2. Olympique Lyon 2-4 (+2)

3. RB Leipzig 2-3 (-1)

4. Benfica 2-0 (-3)

Memphis Depay maakte de 0-1 voor Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

Liverpool komt met schrik vrij

In groep E gaf Liverpool bijna een zeker lijkende zege uit handen tegen Red Bull Salzburg. De 'Reds' leidden na een half uur al met 3-0 door treffers van Sadio Mané, Andrew Robertson en Mohamed Salah, maar Hwang Hee-Chan verkleinde de marge voor rust al naar twee.

Een kwartier na rust was er al geen sprake meer van een voorsprong van Liverpool, want Takumi Minamino en Erling Braut Haland trokken de stand gelijk en leken voor een sensatie te zorgen op Anfield. Mohamed Salah zorgde er twintig minuten voor tijd alsnog voor dat de drie punten in Liverpool bleven.

De andere wedstrijd in groep E tussen Genk en Napoli eindigde zonder doelpunten. Dat betekent ook dat Dries Mertens er nog niet in slaagde om het doelpuntentotaal van voetballegende Diego Maradona te evenaren, die in zijn loopbaan 115 keer scoorde voor Napoli.

Mertens, die op 114 treffers staat, begon op de bank in de Luminus Arena en kwam na 58 minuten het veld in. Met Hirving Lozano (ex-PSV) en Arek Milik (ex-Ajax) stond Napoli al met twee voormalige Eredivisie-spelers aan de aftrap.

Door het doelpuntloze gelijkspel komt Napoli op vier punten, waarmee de Italianen aan kop gaan in de poule. Red Bull Salzburg heeft net als Liverpool drie punten uit twee wedstrijden en Genk is met één punt de hekkensluiter.

Stand in groep E 1. Napoli 2-4 (+2)

2. Liverpool 2-3 (-1)

3. Red Bull Salzburg 2-3 (+3)

4. KRC Genk 2-1 (-4)

Liverpool kwam met de schrik vrij. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League