Andy van der Meijde denkt dat Ajax woensdagavond met een overwinning van het veld stapt in het Champions League-duel met Valencia. De voormalige aanvaller was er in 2002 bij toen de Amsterdammers voor het laatst op bezoek gingen in Estadio Mestalla.

Destijds werd Ajax behoorlijk weggespeeld, maar invaller Zlatan Ibrahimovic maakte vlak voor tijd uit het niets 0-1. In blessuretijd werd het nog 1-1 door een doelpunt van Miguel Ángel Angulo.

"Wat ik me verder nog kan herinneren, is dat in Valencia een vrij relaxte sfeer hangt. Mensen respecteren je en het is er lekker warm, dus het zijn mooie omstandigheden om lekker te voetballen", zegt de inmiddels veertigjarige Van der Meijde tegen NUsport.

"Verder is Valencia een club die zich niet ingraaft en altijd aanvallend wil voetballen. Ajax gaat ruimte krijgen en dat ligt ze natuurlijk wel. Ik ga ervan uit dat ze winnen."

Het is momenteel onrustig in Valencia, waar trainer Marcelino vorige week werd ontslagen. Desondanks begonnen de Spanjaarden het Champions League-avontuur met een 0-1-zege bij Chelsea en werd afgelopen weekend in Bilbao met dezelfde cijfers van Athletic Club gewonnen.

De basisploeg van Ajax voor het uitduel met Valencia in 2002, met Andy van der Meijde als tweede van links op de bovenste rij. (Foto: Pro Shots)

'Wedstrijd kan ommekeer zijn voor Valencia'

Van der Meijde vindt dat Ajax moet profiteren van de situatie waarin Valencia verkeert, al ligt er volgens de zeventienvoudig Oranje-international ook gevaar op de loer.

"Deze wedstrijd kan zomaar de ommekeer zijn voor Valencia. Dat ze denken: Ajax heeft een geweldig team waarvan we kunnen verliezen, dus we gaan vrijuit voetballen. Het kan daar momenteel niet heel veel slechter."

Toch vindt Van der Meijde dat het Ajax van coach Erik ten Hag dit seizoen genoeg indruk heeft gemaakt om als favoriet bestempeld te worden. "Ze zijn stabiel, al is het in de omschakeling nog niet helemaal top", zegt hij.

"Juist doordat ze ruimte gaan krijgen en veel aanvallende spelers hebben, moeten ze waken voor die omschakeling. Misschien dat ze met een iets controlerender middenveld gaan spelen, al vind ik dat Ajax gewoon van eigen kracht uit moet gaan."

Ajax won de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen met 3-0 van Lille en heeft dus net als Valencia drie punten in groep H. Het duel in Spanje begint om 21.00 uur en wordt geleid door de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

