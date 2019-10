Serge Gnabry glom dinsdag van trots na zijn vier doelpunten tegen Tottenham Hotspur. De Duitse aanvaller leverde daarmee een grote bijdrage aan de zevenklapper van Bayern München in de Champions League (2-7).

"Ik heb jaren gewacht op mijn eerste doelpunt in de Champions League, nu zijn het er meteen vier", zei de 24-jarige aanvaller dinsdag na de wedstrijd tegen Duitse media.

Gnabry kon zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst zo vaak had gescoord in een wedstrijd. "Dat moet zijn gebeurd toen ik nog een kind was."

De oud-speler van Arsenal maakte al zijn doelpunten na rust. Hij is daarmee de tweede Duitser die erin slaagt om in een Champions League-wedstrijd vier keer te scoren. Mario Gómez maakte er in 2012 tegen FC Basel (7-0) namens Bayern eveneens vier.

Gnabry uitte zich na afloop vooral in superlatieven. "Dit is een geweldig gevoel, een absolute droomavond voor ons. Dat we met 7-2 winnen, maakt het natuurlijk helemaal mooi, al moeten we wel met twee benen op de grond blijven staan."

Martínez schiet bal Gnabry tribune in

Toch was niet alles even fraai voor de tienvoudig Duits international. Wie een hattrick maakt, krijgt normaal gesproken na afloop de wedstrijdbal van de scheidsrechter. In Gnabrys geval stak ploeggenoot Javi Martínez daar een stokje voor.

De Spanjaard ramde de bal die voor zijn teamgenoot bedoeld was uit pure vreugde de tribune in. Dat zorgde even voor teleurstelling bij Gnabry. "Gelukkig heb ik de bal teruggekregen, dus die heb ik gewoon in mijn bezit."

Door de zege gaat Bayern met zes punten na twee duels ruim aan de leiding in groep B. Rode Ster is met drie punten de verrassende nummer twee, vóór Tottenham Hotspur en Olympiacos. Die ploegen hebben allebei pas één punt.

De Duitsers hervatten het miljoenenbal op 22 oktober met een uitwedstrijd tegen Olympiacos. De 'Spurs' ontvangen dan Rode Ster.

