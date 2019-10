Matthijs de Ligt merkt dat hij steeds meer op zijn plek is bij Juventus. De van Ajax overgekomen verdediger stond dinsdag tegen Bayer Leverkusen opnieuw in de basis en boekte met zijn ploeg een 3-0-zege.

"Ik merk dat ik steeds meer gewend raak aan mijn teamgenoten en de speelstijl, en vandaag ging het goed", aldus De Ligt, die een stroeve start van het seizoen kende, voor de camera van Veronica.

"Natuurlijk was het even wennen, want bij Ajax had ik het als aanvoerder voor het zeggen en hier moest ik even mijn plekje zien te vinden. Ik heb het gevoel dat ik dat nu heb gedaan en daar ben ik heel blij mee."

Tegen het Leverkusen van trainer Peter Bosz begon De Ligt voor de zesde keer dit seizoen in de basis bij Juventus. De Italiaanse topclub won door doelpunten van Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi en Cristiano Ronaldo.

'Heb nu een snelcursus gekregen'

Vooral na de wedstrijd van eind augustus tegen Napoli (4-3-winst) kreeg De Ligt veel kritiek. De verdediger maakte zijn officiële debuut en zag er bij de tegentreffers niet goed uit.

"Misschien was dat wel goed, want daardoor heb ik nu een snelcursus gekregen", zei De Ligt, die verzekert dat de speelstijl van Juventus bij hem past. "Italië staat bekend als een land waar niet heel aanvallend wordt gespeeld, maar daar wordt een omslag in gemaakt. Zelfs bij Ajax verdedigde ik niet zo ver naar voren als nu tegen Leverkusen."

"Er is dit seizoen een nieuwe trainer, dus ik was niet de enige die moest wennen. Dat gold voor het hele team. Ik kwam er helaas ongelukkig uit, maar het gaat erom dat je iedere dag beter wordt, en dat gaat goed."

Juventus speelt zondag topper tegen koploper Inter

Dankzij de overwinning op Leverkusen staan De Ligt en Juventus er goed voor in groep D van de Champions League. Eerder werd gelijkgespeeld op bezoek bij Atlético Madrid, wat betekent dat de 'Oude Dame' vier punten heeft.

Zondag gaat Juventus in de competitie op bezoek bij koploper Internazionale, dat alle wedstrijden tot dusver won. Daarna meldt De Ligt zich bij het Nederlands elftal, dat in de EK-kwalificatiereeks tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland speelt.