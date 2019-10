Manager Mauricio Pochettino is niet in paniek na de ontluisterende nederlaag van Tottenham Hotspur in de Champions League. De Engelsen gingen dinsdag met liefst 2-7 onderuit tegen Bayern München.

"Dit is het moment om kalm te blijven en geen gekke dingen te doen. We weten allemaal hoe teleurgesteld we zijn, we voelen ons uiteraard slecht", aldus Pochettino na de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium.

"We lossen niets op door te gaan schreeuwen of dingen vanuit de emotie te zeggen. In de laatste tien minuten van de wedstrijd leek het alsof mijn ploeg moe was en lieten we het een beetje lopen."

Halverwege was het in Londen nog slechts 1-2, maar in de slotfase liep het effectieve Bayern tegen de Champions League-finalist van vorig jaar uit van 2-4 naar 2-7. Serge Gnabry was met vier goals de grote man.

"Dat we in de slotfase terugvielen, was ook een beetje een gevolg van onze frustratie", aldus Pochettino. "Tot en met de 82e minuut deden we nog mee. We leverden strijd en kregen kansen op een derde doelpunt, maar Bayern was heel efficiënt."

'We hebben dit soort tegenslagen nodig'

De teleurgestelde Pochettino kan echter ook het positieve van de nederlaag inzien. "Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld. Het valt niet mee om zeven goals te incasseren, maar we hebben dit soort ervaringen ook nodig", aldus de 47-jarige Argentijn.

"Het is prachtig om de media te woord te staan als je in de finale van de Champions League staat, maar nu moet ik hier óók verschijnen, en accepteren dat we niet zo goed waren als we hadden verwacht."

"Eerlijk gezegd had ik in de rust het beste gevoel tot nu toe in dit seizoen. Des te moeilijker is het om te accepteren dat de situatie zo verandert. We moeten Bayern de credits geven en ons op de volgende wedstrijd concentreren."

Die volgende wedstrijd is zaterdag, wanneer Tottenham - dat in de Champions League na twee duels één punt heeft - in de Premier League op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion. De aftrap is om 13.30 uur.