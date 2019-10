Bayern München heeft dinsdag in de Champions League Tottenham Hotspur met liefst 2-7 vernederd. Matthijs de Ligt was met Juventus met 3-0 te sterk voor het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Tottenham Hotspur, de verliezend finalist van vorig seizoen, leed de grootste thuisnederlaag ooit van een Engelse club in Europa. Serge Gnabry was met vier treffers de grote man bij de Duitse kampioen.

De 'Spurs' kwamen nog wel op voorsprong via Son Heung-min, maar Joshua Kimmich zorgde al snel voor de gelijkmaker. Kort voor rust bezorgde Robert Lewandowski de Duitsers de voorsprong.

Kort na de pauze sloeg Serge Gnabry in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal toe: 1-4. Tottenham kwam nog terug via een benutte strafschop van Harry Kane, maar in de slotfase maakten Gnabry met nog twee treffers en opnieuw Lewandoski de afgang compleet voor de Londenaren.

Stand in groep B 1. Bayern München 2-6 (+8)

2. Rode Ster Belgrado 2-3 (-1)

3. Olympiacos 2-1 (-2)

4. Tottenham 2-1 (-5)

Rode Ster profiteert van rode kaart

Het andere duel in groep B eindigde in een 3-1-zege voor Rode Ster Belgrado op Olympiakos Piraeus. Rajiv van la Parra werd na een uur gewisseld bij de Servische ploeg.

Op dat moment stond Olympiakos met 0-1 voor dankzij een treffer van Ruben Semedo. Kort nadat de Grieken waren gereduceerd tot een tiental (tweemaal geel voor Yassine Benzia) kwam Rode Ster via Milos Vulic op gelijke hoogte.

In de slotfase leidden Nemanja Milunovic en voormalig Roda JC-speler Richmond Boakye Rode Ster naar de thuiszege.

De Ligt feliciteert Higuaín met zijn openingstreffer (Foto: Pro Shots)

De Ligt met Juventus te sterk voor Bosz

De Ligt speelde de volledige negentig minuten voor Juventus en zag Gonzalo Higuaín na een kwartier in de eerste helft de score openen. De Argentijnse spits verschalkte doelman Lukas Hradecky met een geplaatst schot van zestien meter.

Federico Bernardeschi maakte er met een rake schuiver na rust 2-0 van. Cristiano Ronaldo liet vervolgens twee riante kansen op meer treffers liggen voor de kampioen van Italië, maar scoorde in de slotminuten alsnog: 3-0.

Peter Bosz, de trainer die De Ligt bij Ajax liet debuteren in het betaald voetbal, kent met Leverkusen een slechte start van de poulefase. De Duitse club verloor eerder al zijn thuisduel met Lokomotiv Moskou. Daley Sinkgraven mocht tien minuten voor tijd invallen en speelde zijn tweede duel voor de Duitse club.

Stand in groep D 1. Juventus 2-4 (+3)

2. Atlético Madrid 2-4 (+2)

3. Lokomotiv Moskou 2-3 (-1)

4. Bayer Leverkusen 2-0 (-4)

Felix jongste doelpuntenmaker voor Atlético in CL

Lokomotiv bleek dinsdag niet opgewassen tegen Atlético Madrid (0-2). De negentienjarige João Felix schoot kort na rust de rebound raak, nadat zijn eerste poging nog gekeerd werd. Tien minuten later besliste Thomas het duel door de tweede goal binnen te werken.

Met zijn treffer is Felix de jongste doelpuntenmaker ooit voor Atlético in de Champions League. Tot dinsdag had Sergio Agüero dat record op zijn naam staan. Felix werd afgelopen zomer voor liefst 126 miljoen euro overgenomen van Benfica.

Atlético-aanvaller João Felix. (Foto: Pro Shots)

