Club Brugge heeft dinsdag net niet voor een sensationele overwinning kunnen zorgen in de Champions League. De ploeg van Ruud Vormer, die een rode kaart kreeg, gaf bij Real Madrid een 0-2-voorsprong uit handen en moest genoegen nemen met een punt: 2-2. In groep C leed Atalanta een nipte nederlaag tegen Shakhtar Donetsk: 1-2.

Het stond halverwege al 0-2 bij Real Madrid-Club Brugge dankzij twee treffers van Emmanuel Dennis, die na negen minuten de score opende. De Nigeriaan werkte de bal van dichtbij op kolderieke wijze achter Thibaut Courtois. De treffer werd eerst afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar de VAR greep na het bekijken van de beelden in.

Real kreeg daarna de beste kansen, maar de thuisploeg sprong niet goed met de mogelijkheden om en incasseerde vijf minuten voor rust ook de tweede treffer na een goed uitgevoerde counter. De uitgebroken Dennis struikelde half op weg naar het doel, maar werkte toch binnen.

Trainer Zinedine Zidane greep halverwege in door Marcelo én doelman Alphonse Aréola - Courtois was niet fit genoeg om door te gaan - in het veld te brengen. Real drong meer aan en maakte in de 55e minuut de aansluitingstreffer via Sergio Ramos, die op randje buitenspel raak kopte.

Het povere Real deelde daarna alleen wat speldenprikjes uit, maar sloeg in de 85e minuut toch nog toe. Vormer kreeg zijn tweede gele kaart na een harde sliding en in de daaropvolgende vrije trap kopte Casemiro fraai raak, waardoor Real een absolute blamage voorkwam.

Door de teleurstellende remise pakte Real het eerste punt in groep A, want de 'Koninklijke' verloor de eerste wedstrijd met 3-0 van Paris Saint-Germain. De Parijzenaars spelen om 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Galatasaray.

Casemiro kopte vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. (Foto: Pro Shots)

Atalanta grijpt naast eerste Champions League-punt

Atalanta greep op dramatische wijze naast het eerste punt in groep C. Shakhtar Donetsk zegevierde met 1-2 in San Siro door een doelpunt ver in blessuretijd. Marten de Roon deed de hele wedstrijd mee in San Siro, terwijl Hans Hateboer in de 57e minuut werd gewisseld.

Atalanta kreeg na een kwartier al de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Josip Ilicic ging gemakkelijk liggen in het strafschopgebied en nam de strafschop zelf. Zijn schot in de rechterhoek werd gepakt door doelman Andriy Pyatov.

Na 28 minuten was het alsnog raak voor de thuisploeg door een treffer van Duvan Zapata, die van dichtbij een voorzet van Hateboer binnen kopte en voor de eerste Champions League-treffer ooit van Atalanta tekende. Júnior Moreas trok de stand vlak voor rust nog gelijk door de keeper te omspelen en de bal in leeg doel te tikken.

In de tweede helft leek er niet meer gescoord te worden, maar niks bleek minder waar. Manor Solomon werd na een snelle omschakeling aangespeeld in het strafschopgebied, schudde zijn directe tegenstander af en bezorgde Shakhtar in de 95e minuut de overwinning.

Champions League-debutant Atalanta was de groepsfase twee weken geleden begonnen met een pijnlijke 4-0-nederlaag bij Dinamo Zagreb, terwijl Shakhtar onderuit ging bij Manchester City (0-3). City neemt het om 21.00 uur op tegen Dinamo Zagreb.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League