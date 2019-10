Erik ten Hag merkt dat tegenstanders in de Champions League zich steeds meer instellen op Ajax. De trainer wil woensdag tegen Valencia voor de winst gaan, maar neemt mogelijk ook genoegen met een gelijkspel.

"Het is voor ons nu moeilijker om te verrassen dan vorig jaar, want tegenstanders zijn beter op ons ingesteld", zei Ten Hag dinsdag op een persconferentie in Valencia. "Daar moeten we mee omgaan, het is weer een volgende uitdaging."

Ten Hag laat Ajax ook in Spanje aanvallend spelen. "Soms moet je in een uitwedstrijd genoegen nemen met een gelijkspel. Maar we gaan altijd van eigen kracht uit. Proberen te winnen is het uitgangspunt."

Met Valencia treft Ajax de huidige nummer negen van La Liga. Vorige maand werd trainer Marcelino ontslagen. Onder zijn opvolger Albert Celades begon Valencia met een 0-1-zege op Chelsea aan de Champions League. Ajax was in zijn eerste duel met 3-0 te sterk voor Lille.

"Valencia speelt met veel emotie en een hoge intensiteit. Technisch zijn ze heel vaardig", omschreef de trainer van Ajax, die "heel tevreden" is over hoe zijn ploeg de eerste maanden van het seizoen speelde. "Maar het kan en moet nog beter".

Lisandro Martínez en Edson Álvarez. (Foto: Pro Shots)

'Latino's zorgen voor meer wilskracht bij Ajax'

Naar verwachting vormen Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Donny van de Beek het Amsterdamse middenveld in Mestalla. De aanwinsten uit Argentinië en Mexico kunnen vanwege hun defensieve kwaliteiten met name in zware uitwedstrijden van waarde zijn.

Ten Hag is grotendeels tevreden over de inbreng van de nieuwelingen. "Positioneel doen ze heel veel dingen goed en in de communicatie ook. Ze zijn sterk in intercepties en in duels", somde de coach op. "Ze moeten nog wel werken aan de handelingssnelheid. Maar je ziet ze daarin verbeteren, elke dag weer."

Bovendien zorgen onder anderen Martínez en Álvarez voor Zuid-Amerikaanse passie bij Ajax. "Die latino's brengen veel wilskracht in de ploeg. Dat zorgt voor een kruisbestuiving, andere spelers gaan er ook in mee", aldus Ten Hag.

Daley Blind vliegt pas dinsdagavond naar Valencia. De 29-jarige verdediger werd eerder op de dag vader van een zoon. Valencia-Ajax begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Daniele Orsato.