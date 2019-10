Trainer Peter Bosz verheugt zich erop om Matthijs de Ligt weer te zien. De trainer van Bayer Leverkusen speelt dinsdag in de Champions League tegen het Juventus van de twintigjarige verdediger.

De 55-jarige Bosz liet als trainer van Ajax De Ligt in september 2016 debuteren in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Onder Bosz speelde de negentienvoudig Oranje-international uiteindelijk 23 officiële duels.

De Ligt deed in de tijd van Bosz bij Ajax ook mee in de verloren Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) en werd daardoor de jongste speler ooit in een Europese eindstrijd.

"Hij was zeventien jaar toen hij onder mij bij Ajax al wekelijks in de basis speelde. Destijds was al duidelijk dat Matthijs een absolute topspeler is", blikte Bosz maandag op de persconferentie in Turijn terug op zijn periode als trainer van de mandekker.

De Ligt verruilde afgelopen zomer Ajax voor Juventus en dat kostte de Italianen 75 miljoen euro. "Dit soort talenten kom je niet zo vaak tegen", vervolgde Bosz. "Dat hij inmiddels een grote naam is in het voetbal, verbaast mij dan ook niet."

Peter Bosz en Matthijs de Ligt treuren na het verliezen van de Europa League-finale tegen Manchester United in 2017. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen nog zonder punten in Champions League

Bosz kan met Leverkusen in de Champions League een goed resultaat tegen Juventus uitstekend gebruiken. De Duitse club verloor het eerste groepsduel in eigen huis met 1-2 van Lokomotiv Moskou. De Italiaanse kampioen speelde met 2-2-gelijk bij Atlético Madrid.

"We hebben Juventus uitgebreid bestudeerd. Het is een geweldig elftal en trainer Maurizio Sarri houdt van goed voetbal. Tegen Lokomotiv hebben we geen resultaat geboekt. Dat moet ergens anders gaan gebeuren en dat kan tegen Juventus", aldus Bosz.

Het duel tussen Juventus en Bayer Leverkusen in het Allianz Stadium begint dinsdag om 21.00 uur. In Rusland werken Lokomotiv Moskou en Atlético Madrid op hetzelfde tijdstip het andere duel in groep D af.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League