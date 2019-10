Ajax gaat woensdag in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Valencia, dat in tegenstelling tot de Amsterdammers een chaotische septembermaand achter de rug heeft. Na het ontslag van de trainer én twee directeuren is de geplaagde club van Jasper Cillessen in dit nog prille seizoen toe aan succes en bovenal: rust.

"Onze spelersgroep is te dun. Als je kijkt naar de investeringen die Sevilla en Real Betis nu doen, staat ons een lastig seizoen te wachten", waarschuwde trainer Marcelino García Toral eind augustus in aanloop naar het nieuwe seizoen. Het kwam de 54-jarige Spanjaard duur te staan.

Door zijn aanhoudende kritiek op het aankoopbeleid bereikte de al moeizame verhouding tussen de coach en clubeigenaar Peter Lim afgelopen zomer het kookpunt. De 66-jarige Singaporees vatte de opmerkingen persoonlijk op en wilde Marcelino volgens Spaanse media het liefst direct wegsturen, iets wat vorige maand alsnog gebeurde.

Het boterde al langere tijd niet tussen de coach en Lim, die zich volgens Marcelino te veel met het technische beleid bemoeide. De eigenaar zou op transfergebied bijna alleen maar zaken willen doen met zijn bevriende zaakwaarnemer Jorge Mendes. Bovendien slaagde Valencia er afgelopen zomer niet in transfertarget Rafinha binnen te halen, tot ergernis van de coach.

Het ontslag van Marcelino volgde op woensdag 11 september, toen het seizoen in La Liga drie speelronden oud was en Valencia op 'slechts' vier punten stond. Voor Lim reden genoeg om een einde te maken aan het succesvolle huwelijk met de Spanjaard, die Valencia sinds zijn aanstelling in de zomer van 2017 juist uit het slop had getrokken.

De ontslagen Valencia-trainer Marcelino. (Foto: Pro Shots)

Valencia succesvol onder Marcelino

Onder Marcelino eindigde Valencia na roerige jaren twee seizoenen op rij op een verdienstelijke vierde plek in La Liga én keerde de club eindelijk terug in de Champions League. 'Els Taronges' reikten in het seizoen 2018/2019 zelfs tot de halve finales van de Europa League én veroverden voor het eerst sinds 2008 de Copa del Rey door FC Barcelona te verslaan.

Die feestvreugde is vanaf begin dit seizoen veranderd in grote onrust, ook op bestuurlijk niveau. Algemeen directeur Mateu Alemany, die Marcelino steunde en eveneens in onmin leefde met clubeigenaar Lim, is uit zijn functie gezet en onlangs moest ook technisch directeur Pablo Longoria het veld ruimen.

Een week na zijn ontslag omschreef Marcelino nog maar eens zijn moeizame relatie met clubeigenaar Lim. "Ik was afgelopen zomer in Singapore. Daar feliciteerde hij me alleen met de Champions League-kwalificatie, niet met de Copa del Rey. Het was in de ogen van Lim een hinderlijk toernooi waar we geen aandacht aan moesten besteden. De winst van de beker was misschien wel een trigger om me te ontslaan."

Op de dag van het - door de spelersgroep en fans volop bekritiseerde - ontslag van Marcelino werd de Spanjaard Albert Celades naar voren geschoven als zijn opvolger. Het gewenste schokeffect bleef uit. De debuutwedstrijd van de tiende Valencia-manager in vijf jaar tijd eindigde in een pijnlijke 5-2-nederlaag bij Barcelona.

Jasper Cillessen treft woensdag zijn oude club. (Foto: Pro Shots)

Valencia lijkt weg omhoog te vinden

Alle onrust ten spijt lijkt Valencia de weg omhoog weer te hebben gevonden. De zesvoudig kampioen van Spanje leed na de zeperd in Camp Nou geen nederlaag meer in de competitie en begon het Champions League-avontuur zelfs uitstekend door poulefavoriet Chelsea op Stamford Bridge verrassend met 0-1 te verslaan.

Na remises voor eigen publiek tegen Leganés (1-1) en Getafe (3-3) boekte Valencia afgelopen zaterdag de eerste uitzege van het seizoen door met 0-1 bij Athletic de Bilbao te winnen, waardoor Valencia zich weer in het linkerrijtje bevindt. Het geeft de club weer wat lucht na de bizarre start van het seizoen.

De selectie is ten opzichte van vorig seizoen niet erg verzwakt. Het vertrek van doelman Neto naar Barcelona - Cillessen bewandelde de omgekeerde weg - was de grootste aderlating. Valencia wist spits Rodrigo te behouden en versterkte zich bovendien met aanvaller Maxi Gómez, dit seizoen goed voor drie competitietreffers.

Meevaller voor Ajax is de afwezigheid van Kevin Gameiro en Geoffrey Kondogbia, die woensdag door blessureleed niet in actie kunnen komen. Oranje-international Cillessen, tussen 2011 en 2016 speler van Ajax, zal het doel verdedigen tegen zijn oude club.

De wedstrijd tussen Valencia en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Mestalla en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. De Amsterdammers begonnen de Champions League-campagne met een 3-0-overwinning op Lille en gaan op basis van doelsaldo aan kop in groep H.

Stand in groep H 1. Ajax 1-3 (+3)

2. Valencia 1-3 (+1)

3. Chelsea 1-0 (-1)

4. Lille 1-0 (-3)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League