Peter Bosz baalt ontzettend van de manier waarop hij het Champions League-seizoen met Bayer Leverkusen begonnen is. Zijn ploeg ging woensdagavond verrassend met 1-2 onderuit tegen Lokomotiv Moskou.

"Dit is een flinke teleurstelling. Helaas maakten we in de eerste helft een aantal enorme fouten, vooral bij de twee tegendoelpunten", aldus Bosz over de wedstrijd waarin de doelpunten allemaal voor rust vielen.

Aan de 0-1 ging een fout van aanvaller Leon Bailey vooraf. Na de gelijkmaker - een eigen doelpunt van voormalig Schalke 04-verdediger Benedikt Höwedes - leidde keeper Lukás Hrádecky met een beroerde pass de tweede tegentreffer in.

"Ik heb niet het Leverkusen gezien dat ik gewend ben", aldus de 55-jarige Bosz. "Natuurlijk kunnen er fouten gemaakt worden, maar niet zoveel als nu."

'Nog niet alles is verloren'

De voormalige coach van onder meer Ajax en Borussia Dortmund beseft dat Leverkusen een goed resultaat goed had kunnen gebruiken in een poule met verder Juventus en Atlético Madrid.

"We hadden deze wedstrijd echt moeten winnen, al is nog niet alles verloren. We moeten nu punten pakken in wedstrijden waarvan niemand het van ons verwacht", beseft de Apeldoorner.

Leverkusen leed de tweede nederlaag op rij, want zaterdag werd in de Bundesliga al met 4-0 verloren van Bosz' oude club Dortmund. Union Berlin en FC Augsburg zijn de komende twee tegenstanders in de competitie, voordat wordt afgereisd naar Turijn voor het Champions League-duel met Juventus.

