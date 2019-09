Matthijs de Ligt heeft woensdag met Juventus verzuimd te winnen bij de start van de groepsfase van de Champions League. De Italianen verspeelden in extremis de zege op bezoek bij Atlético Madrid: 2-2.

Na een saaie eerste helft stond Juventus halverwege de tweede helft zomaar op een 0-2-voorsprong. Eerst schoot Juan Cuadrado de bal fraai in de bovenhoek en even later kopte Blaise Matuidi een voorzet van Alex Sandro binnen.

Voldoende voor de overwinning was dat niet, omdat Atlético in de slotfase nog langszij kwam. Stefan Savic (70e minuut) en Hector Herrera (90e minuut) waren beiden trefzeker uit een spelhervatting.

De Ligt stond negentig minuten binnen de lijnen. De verdediger, deze zomer voor 75 miljoen euro overgekomen van Ajax, speelde een degelijke wedstrijd en trof geen blaam bij de doelpunten van Savic en Herrera.

Danny Makkelie was de scheidsrechter in Wanda Metropolitano. De Zuid-Hollander, die zondag ook de topper tussen PSV en Ajax fluit in de Eredivisie, lag in de tweede helft even op de grond na een bal in het gezicht, maar kon wel gewoon verder.

Bosz kent tegenvallend begin met Leverkusen

Trainer Peter Bosz kende in dezelfde groep D een tegenvallend begin met Bayer Leverkusen. De Duitsers verloren in eigen huis enigszins verrassend van Lokomotiv Moskou: 1-2.

Leverkusen had de nederlaag aan zichzelf te wijten. 'Die Werkself' hadden op een gegeven moment liefst 80 procent balbezit, maar deden de doelpunten cadeau aan Lokomotiv.

Grzegorz Krychowiak kon namens Lokomotiv scoren na een slechte inworp aan de kant van Leverkusen en na de 1-1 van Benedikt Höwedes (eigen goal) deed Dmitri Barinov dat na een zwakke uittrap van doelman Lukas Hradecky.

Bosz komt voor de tweede keer uit in de Champions League. Hij was eerder met Borussia Dortmund actief in het belangrijkste Europese clubtoernooi, maar hij werd daar al na vier maanden ontslagen.

City en Dinamo voortvarend van start

Manchester City en Dinamo Zagreb gingen voortvarend van start in groep C. De Engelsen wonnen eenvoudig van Shakhtar Donetsk (0-3) en de Kroaten eveneens simpel van Atalanta Bergamo (4-0).

City, dat zich zaterdag nog blameerde tegen Norwich City (3-2-nederlaag) in de Premier League, had de zege te danken aan doelpunten van Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan en Gabriel Jesus.

Bij Dinamo, dat elf wedstrijden op rij verloor in de Champions League, was Mislav Orsic de grote man. De Kroatische middenvelder maakte na de openingstreffer van Marin Leovac een glaszuivere hattrick.

Bij Atalanta, dat als 141e club debuteerde in de Champions League, deden Marten de Roon en Hans Hateboer de volle negentig minuten mee. De Roon kreeg al vrij snel een gele kaart.

